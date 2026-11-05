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Cidades da região estão em alerta de perigo para tempestades intensas

Wenceslau Braz, Sengés, Arapoti, Jaguariaíva e outras cidades da região estão entre os 251 municípios paranaenses sob alerta laranja nesta quinta-feira (5); previsão indica chuva intensa, granizo e risco de estragos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/11/2026 às 09h25
Cidades da região estão em alerta de perigo para tempestades intensas
Previsão aponta tempestades acompanhadas de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h. Foto: José Fernando Ogura / AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná estão em áreas que exigem atenção redobrada nesta quinta-feira (5) diante da previsão de tempestades acompanhadas de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 251 municípios paranaenses estão sob alerta laranja, classificado como perigo, enquanto todas as 399 cidades do estado também estão incluídas em um aviso amarelo, de perigo potencial.

Entre os municípios atingidos pelo alerta mais severo estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, além de diversas outras cidades das duas regiões.

Os avisos do Inmet permanecem válidos até as 23h59 desta quinta-feira. Nas áreas sob alerta laranja, a previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de granizo. Entre os riscos estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Norte Pioneiro está entre as áreas de risco elevado

A situação também preocupa os órgãos estaduais de monitoramento. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições atmosféricas são favoráveis à formação de tempestades severas, inclusive com possibilidade de supercélulas, sistemas organizados de tempestade que podem provocar fenômenos meteorológicos de grande intensidade.

Em boletim divulgado na quarta-feira (4), o Simepar classificou como alto o risco de tempestades no Norte Pioneiro, enquanto regiões do Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Centro-Sul apresentam risco muito alto.

A meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, explicou que a formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul, combinada com o avanço de uma frente fria, cria condições favoráveis para tempestades intensas.

Segundo o instituto, as áreas de instabilidade tendem a avançar da metade sul em direção ao norte do Paraná. Esse deslocamento aumenta a preocupação com municípios do Norte Pioneiro, onde podem ocorrer pancadas de chuva de forte intensidade, descargas elétricas, vendavais e granizo. Em algumas localidades do estado, os ventos podem ultrapassar 80 km/h, e há possibilidade de pedras de granizo com mais de dois centímetros de diâmetro.

Apesar dos alertas, isso não significa que todas as cidades atingidas pelos avisos terão tempestades com a mesma intensidade. A distribuição das chuvas e dos ventos pode variar de um município para outro, sendo importante acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.

Frente fria e ciclone aumentam a instabilidade

A intensificação do mau tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e à formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul do Brasil. Esses sistemas, juntamente com o avanço de uma frente fria, favorecem o desenvolvimento de nuvens carregadas e tempestades.

De acordo com a Climatempo, as primeiras áreas de instabilidade se formam no Oeste e Sul do Paraná, avançando para outras regiões durante esta quinta-feira. Os maiores acumulados previstos estão em Santa Terezinha de Itaipu, com aproximadamente 52 milímetros, Laranjeiras do Sul, com 51 milímetros, e Chopinzinho, com 49 milímetros.

Antes da chegada das chuvas, municípios das regiões Norte e Leste ainda podem apresentar períodos de sol e temperaturas elevadas. Adrianópolis e Morretes podem registrar máximas de 32°C, enquanto Antonina e Cerro Azul podem chegar aos 31°C.

Na capital paranaense, Curitiba, a previsão indica temperaturas entre 17°C e 26°C, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Sexta-feira ainda terá possibilidade de chuva

Para sexta-feira (6), a tendência é de diminuição da abrangência das chuvas, embora a instabilidade ainda possa provocar pancadas isoladas, acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai deve continuar favorecendo a formação de nuvens de chuva em parte do Paraná. O calor também permanece, especialmente nas regiões Norte e Noroeste, onde municípios como Querência do Norte, Porto Rico e Altônia podem registrar temperaturas próximas dos 32°C.

Os maiores acumulados previstos para sexta-feira estão em Pato Bragado, com 18 milímetros, Marechal Cândido Rondon, com 16 milímetros, e Capanema, com 13 milímetros.

No Norte Pioneiro, a orientação é continuar acompanhando os boletins meteorológicos, uma vez que as condições podem mudar ao longo do período.

Defesa Civil orienta população sobre cuidados

Diante do risco de temporais, o Inmet recomenda que moradores evitem se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido à possibilidade de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e estruturas que possam ser derrubadas.

Durante as tempestades, a recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Nas áreas sob alerta laranja, o instituto orienta, quando possível e seguro, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

A população pode receber gratuitamente avisos meteorológicos da Defesa Civil por mensagem de texto. Para realizar o cadastro, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, enviando a palavra "oi" para o número (61) 2034-4611.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades em alerta:

  1. Abatiá
  2. Adrianópolis
  3. Altônia
  4. Alto Paraíso
  5. Alto Paraná
  6. Alto Piquiri
  7. Alvorada do Sul
  8. Amaporã
  9. Andirá
  10. Ângulo
  11. Antonina
  12. Apucarana
  13. Arapongas
  14. Arapoti
  15. Arapuã
  16. Araruna
  17. Ariranha do Ivaí
  18. Assaí
  19. Assis Chateaubriand
  20. Astorga
  21. Atalaia
  22. Bandeirantes
  23. Barbosa Ferraz
  24. Barra do Jacaré
  25. Bela Vista do Paraíso
  26. Boa Esperança
  27. Boa Ventura de São Roque
  28. Bocaiúva do Sul
  29. Bom Sucesso
  30. Borrazópolis
  31. Brasilândia do Sul
  32. Cafeara
  33. Cafezal do Sul
  34. Califórnia
  35. Cambará
  36. Cambé
  37. Cambira
  38. Campina da Lagoa
  39. Campina Grande do Sul
  40. Campo Largo
  41. Campo Mourão
  42. Cândido de Abreu
  43. Carambeí
  44. Carlópolis
  45. Castro
  46. Centenário do Sul
  47. Cerro Azul
  48. Cianorte
  49. Cidade Gaúcha
  50. Colorado
  51. Congonhinhas
  52. Conselheiro Mairinck
  53. Corbélia
  54. Cornélio Procópio
  55. Corumbataí do Sul
  56. Cruzeiro do Oeste
  57. Cruzeiro do Sul
  58. Cruzmaltina
  59. Curiúva
  60. Diamante do Norte
  61. Douradina
  62. Doutor Camargo
  63. Doutor Ulysses
  64. Engenheiro Beltrão
  65. Esperança Nova
  66. Farol
  67. Faxinal
  68. Fênix
  69. Figueira
  70. Floraí
  71. Floresta
  72. Florestópolis
  73. Flórida
  74. Formosa do Oeste
  75. Francisco Alves
  76. Godoy Moreira
  77. Goioerê
  78. Grandes Rios
  79. Guaíra
  80. Guairaçá
  81. Guapirama
  82. Guaporema
  83. Guaraci
  84. Guaraqueçaba
  85. Ibaiti
  86. Ibiporã
  87. Icaraíma
  88. Iguaraçu
  89. Imbaú
  90. Inajá
  91. Indianópolis
  92. Ipiranga
  93. Iporã
  94. Iracema do Oeste
  95. Iretama
  96. Itaguajé
  97. Itambaracá
  98. Itambé
  99. Itaperuçu
  100. Itaúna do Sul
  101. Ivaiporã
  102. Ivaté
  103. Ivatuba
  104. Jaboti
  105. Jacarezinho
  106. Jaguapitã
  107. Jaguariaíva
  108. Jandaia do Sul
  109. Janiópolis
  110. Japira
  111. Japurá
  112. Jardim Alegre
  113. Jardim Olinda
  114. Jataizinho
  115. Jesuítas
  116. Joaquim Távora
  117. Jundiaí do Sul
  118. Juranda
  119. Jussara
  120. Kaloré
  121. Leópolis
  122. Lidianópolis
  123. Loanda
  124. Lobato
  125. Londrina
  126. Luiziana
  127. Lunardelli
  128. Lupionópolis
  129. Mamborê
  130. Mandaguaçu
  131. Mandaguari
  132. Manoel Ribas
  133. Marechal Cândido Rondon
  134. Maria Helena
  135. Marialva
  136. Marilândia do Sul
  137. Marilena
  138. Mariluz
  139. Maringá
  140. Maripá
  141. Marumbi
  142. Mato Rico
  143. Mauá da Serra
  144. Mercedes
  145. Mirador
  146. Miraselva
  147. Moreira Sales
  148. Munhoz de Melo
  149. Nossa Senhora das Graças
  150. Nova Aliança do Ivaí
  151. Nova América da Colina
  152. Nova Aurora
  153. Nova Cantu
  154. Nova Esperança
  155. Nova Fátima
  156. Nova Londrina
  157. Nova Olímpia
  158. Nova Santa Bárbara
  159. Nova Santa Rosa
  160. Nova Tebas
  161. Novo Itacolomi
  162. Ortigueira
  163. Ourizona
  164. Paiçandu
  165. Palotina
  166. Paraíso do Norte
  167. Paranacity
  168. Paranapoema
  169. Paranavaí
  170. Peabiru
  171. Perobal
  172. Pérola
  173. Pinhalão
  174. Piraí do Sul
  175. Pitanga
  176. Pitangueiras
  177. Planaltina do Paraná
  178. Porecatu
  179. Porto Rico
  180. Prado Ferreira
  181. Presidente Castelo Branco
  182. Primeiro de Maio
  183. Quarto Centenário
  184. Quatiguá
  185. Querência do Norte
  186. Quinta do Sol
  187. Rancho Alegre
  188. Rancho Alegre D’Oeste
  189. Reserva
  190. Ribeirão Claro
  191. Ribeirão do Pinhal
  192. Rio Bom
  193. Rio Branco do Ivaí
  194. Rio Branco do Sul
  195. Rolândia
  196. Roncador
  197. Rondon
  198. Rosário do Ivaí
  199. Sabáudia
  200. Salto do Itararé
  201. Santa Amélia
  202. Santa Cecília do Pavão
  203. Santa Cruz de Monte Castelo
  204. Santa Fé
  205. Santa Inês
  206. Santa Isabel do Ivaí
  207. Santa Mariana
  208. Santa Mônica
  209. Santana do Itararé
  210. Santo Antônio da Platina
  211. Santo Antônio do Caiuá
  212. Santo Antônio do Paraíso
  213. Santo Inácio
  214. São Carlos do Ivaí
  215. São Jerônimo da Serra
  216. São João do Caiuá
  217. São João do Ivaí
  218. São Jorge do Ivaí
  219. São Jorge do Patrocínio
  220. São José da Boa Vista
  221. São Manoel do Paraná
  222. São Pedro do Ivaí
  223. São Pedro do Paraná
  224. São Sebastião da Amoreira
  225. São Tomé
  226. Sapopema
  227. Sarandi
  228. Sengés
  229. Sertaneja
  230. Sertanópolis
  231. Siqueira Campos
  232. Tamarana
  233. Tamboara
  234. Tapejara
  235. Tapira
  236. Telêmaco Borba
  237. Terra Boa
  238. Terra Rica
  239. Terra Roxa
  240. Tibagi
  241. Toledo
  242. Tomazina
  243. Tunas do Paraná
  244. Tuneiras do Oeste
  245. Ubiratã
  246. Umuarama
  247. Uniflor
  248. Uraí
  249. Ventania
  250. Wenceslau Braz
  251. Xambrê

 

Foto: Reprodução/RSN
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