Cidades da região estão em alerta de perigo para tempestades intensas

Previsão aponta tempestades acompanhadas de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h. Foto: José Fernando Ogura / AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná estão em áreas que exigem atenção redobrada nesta quinta-feira (5) diante da previsão de tempestades acompanhadas de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 251 municípios paranaenses estão sob alerta laranja, classificado como perigo, enquanto todas as 399 cidades do estado também estão incluídas em um aviso amarelo, de perigo potencial.

Entre os municípios atingidos pelo alerta mais severo estão Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, além de diversas outras cidades das duas regiões.

Os avisos do Inmet permanecem válidos até as 23h59 desta quinta-feira. Nas áreas sob alerta laranja, a previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h, com possibilidade de granizo. Entre os riscos estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Norte Pioneiro está entre as áreas de risco elevado

A situação também preocupa os órgãos estaduais de monitoramento. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições atmosféricas são favoráveis à formação de tempestades severas, inclusive com possibilidade de supercélulas, sistemas organizados de tempestade que podem provocar fenômenos meteorológicos de grande intensidade.

Em boletim divulgado na quarta-feira (4), o Simepar classificou como alto o risco de tempestades no Norte Pioneiro, enquanto regiões do Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Centro-Sul apresentam risco muito alto.

A meteorologista Julia Munhoz, do Simepar, explicou que a formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul, combinada com o avanço de uma frente fria, cria condições favoráveis para tempestades intensas.

Segundo o instituto, as áreas de instabilidade tendem a avançar da metade sul em direção ao norte do Paraná. Esse deslocamento aumenta a preocupação com municípios do Norte Pioneiro, onde podem ocorrer pancadas de chuva de forte intensidade, descargas elétricas, vendavais e granizo. Em algumas localidades do estado, os ventos podem ultrapassar 80 km/h, e há possibilidade de pedras de granizo com mais de dois centímetros de diâmetro.

Apesar dos alertas, isso não significa que todas as cidades atingidas pelos avisos terão tempestades com a mesma intensidade. A distribuição das chuvas e dos ventos pode variar de um município para outro, sendo importante acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.

Frente fria e ciclone aumentam a instabilidade

A intensificação do mau tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e à formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul do Brasil. Esses sistemas, juntamente com o avanço de uma frente fria, favorecem o desenvolvimento de nuvens carregadas e tempestades.

De acordo com a Climatempo, as primeiras áreas de instabilidade se formam no Oeste e Sul do Paraná, avançando para outras regiões durante esta quinta-feira. Os maiores acumulados previstos estão em Santa Terezinha de Itaipu, com aproximadamente 52 milímetros, Laranjeiras do Sul, com 51 milímetros, e Chopinzinho, com 49 milímetros.

Antes da chegada das chuvas, municípios das regiões Norte e Leste ainda podem apresentar períodos de sol e temperaturas elevadas. Adrianópolis e Morretes podem registrar máximas de 32°C, enquanto Antonina e Cerro Azul podem chegar aos 31°C.

Na capital paranaense, Curitiba, a previsão indica temperaturas entre 17°C e 26°C, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Sexta-feira ainda terá possibilidade de chuva

Para sexta-feira (6), a tendência é de diminuição da abrangência das chuvas, embora a instabilidade ainda possa provocar pancadas isoladas, acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Uma área de baixa pressão sobre o Paraguai deve continuar favorecendo a formação de nuvens de chuva em parte do Paraná. O calor também permanece, especialmente nas regiões Norte e Noroeste, onde municípios como Querência do Norte, Porto Rico e Altônia podem registrar temperaturas próximas dos 32°C.

Os maiores acumulados previstos para sexta-feira estão em Pato Bragado, com 18 milímetros, Marechal Cândido Rondon, com 16 milímetros, e Capanema, com 13 milímetros.

No Norte Pioneiro, a orientação é continuar acompanhando os boletins meteorológicos, uma vez que as condições podem mudar ao longo do período.

Defesa Civil orienta população sobre cuidados

Diante do risco de temporais, o Inmet recomenda que moradores evitem se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido à possibilidade de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e estruturas que possam ser derrubadas.

Durante as tempestades, a recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Nas áreas sob alerta laranja, o instituto orienta, quando possível e seguro, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

A população pode receber gratuitamente avisos meteorológicos da Defesa Civil por mensagem de texto. Para realizar o cadastro, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, enviando a palavra "oi" para o número (61) 2034-4611.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades em alerta: