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Oito irmãos são encontrados vivendo em condições precárias nos Campos Gerais

Crianças e adolescente estavam sem a presença de um adulto responsável em imóvel com condições insalubres; denúncia sobre cachorro levou a GCM ao local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
03/11/2026 às 11h25
Oito irmãos são encontrados vivendo em condições precárias nos Campos Gerais
Durante a averiguação, a equipe Regional 05 também constatou condições insalubres no imóvel. Foto: Reprodução/DCMais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Oito irmãos, com idades entre 1 e 13 anos, foram encontrados sozinhos em uma residência no bairro Contorno, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A situação foi descoberta na tarde de sábado (31), após uma denúncia de possíveis maus-tratos a um cachorro levar equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) até o endereço.

De acordo com informações repassadas pela GCM, os agentes chegaram ao imóvel por volta das 14h e encontraram uma adolescente de 13 anos acompanhada dos sete irmãos mais novos, com idades entre 1 e 10 anos. Nenhum adulto responsável estava presente na residência.

Questionada pelos guardas, a adolescente relatou que não sabia onde a mãe estava e que os irmãos permaneciam sem a companhia de um responsável havia algum tempo.

Durante a averiguação, a equipe Regional 05 também constatou condições insalubres no imóvel. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e garantir o acolhimento das crianças e da adolescente.

Após avaliação dos conselheiros, três dos irmãos foram entregues aos cuidados do pai, enquanto os outros cinco ficaram sob a responsabilidade de uma tia. Os encaminhamentos foram formalizados por meio de termos de responsabilidade emitidos pelo Conselho Tutelar.

Denúncia de maus-tratos levou à descoberta

A ocorrência teve início após uma denúncia envolvendo um cachorro que estaria sofrendo maus-tratos na propriedade. Durante a fiscalização, os agentes encontraram o animal nos fundos da residência, aparentemente sem conseguir se movimentar.

Conforme informações obtidas pela equipe, o cachorro havia sido atropelado no dia anterior e aguardava atendimento veterinário. Diante da situação, a GCM entrou em contato com a clínica veterinária Clinicão, que prestou assistência ao animal.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal como abandono de incapaz e maus-tratos a animais. A proprietária do imóvel foi encaminhada à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial para avaliação e adoção das providências cabíveis.

As informações foram repassadas pela Guarda Civil Municipal, por meio de Alex Dolgan. Não foram divulgados detalhes sobre o paradeiro da mãe no momento da ocorrência.

Com informações de DCMais.

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