Briga generalizada entre jovens causa tumulto em Telêmaco Borba

A confusão teria ocorrido nas proximidades do Posto Matriz, em Telêmaco Borba - Foto: Reprodução/Telêmaco da Depressão.

Uma briga generalizada envolvendo aproximadamente dez jovens causou tumulto no fim da tarde deste domingo (1º), em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. A confusão aconteceu nas proximidades do Posto Matriz e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

De acordo com as informações divulgadas, a briga envolveu dois grupos que passaram a trocar socos e outras agressões físicas. O confronto provocou momentos de tensão e movimentação nas proximidades do estabelecimento. Após alguns minutos de confusão, os envolvidos se dispersaram e deixaram o local.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga entre os jovens. Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis feridos ou a necessidade de atendimento médico.

Não há confirmação de que a Polícia Militar tenha sido acionada ou de que um boletim de ocorrência tenha sido registrado em razão do episódio. As circunstâncias da confusão ainda não foram esclarecidas.

As informações são do Portal A Rede e Telêmaco da Depressão