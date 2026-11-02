Colisão frontal deixa quatro mortos em rodovia nos Campos Gerais

A ocorrência aconteceu em Palmeira, na manhã desta segunda-feira (2) e envolveu uma colisão frontal - Foto: Reprodução/Grupo BR-277

Um grave acidente na BR-277 deixou quatro pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (2), no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal envolveu dois veículos e aconteceu por volta das 8h05, na altura do quilômetro 194 da rodovia.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo portal Grupo BR-277, um dos veículos envolvidos no acidente é um Jeep Renegade branco. A violência da batida resultou na morte de quatro pessoas ainda no local.

O comandante do 2º Batalhão de Bombeiro Militar (2º BBM), tenente-coronel André Lopes, confirmou as quatro mortes em decorrência da gravidade da colisão.

Circunstâncias do acidente serão apuradas

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas, nem detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a colisão frontal na BR-277.

Também não há confirmação sobre a quantidade de ocupantes em cada veículo ou sobre possíveis sobreviventes. As causas do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação da ocorrência. As informações são do Portal A Rede.

Esta matéria poderá ser atualizada conforme novas informações oficiais forem divulgadas.