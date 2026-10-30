Uma noite histórica: Tomazina é a primeira cidade do Norte Pioneiro a ter uma Basílica

Instalação solene da Basílica Menor aconteceu na noite de terça-feria (27). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A cidade de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, viveu um momento histórico na noite de terça-feira (27), com a instalação solene da Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir. A cerimônia, presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, reuniu centenas de fiéis, bispos, sacerdotes e autoridades, marcando um novo capítulo na história religiosa do município.

A celebração teve um significado ainda mais especial por integrar as comemorações do centenário da Diocese de Jacarezinho, fundada em 1926, e ocorrer exatamente na data em que a paróquia de Tomazina completou 140 anos de fundação.

A missa contou com a participação do bispo diocesano de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente, do pároco e reitor da nova basílica, padre Marcelo Gonçalves Mendes, além de dezenas de sacerdotes, religiosos capuchinhos e diáconos.

Cerimônia oficializou título concedido pelo Vaticano

Um dos momentos mais importantes da celebração foi o rito de instalação da Basílica Menor. A cerimônia começou com a entrada das insígnias pontifícias que identificam os templos com esse título: a Umbrela, uma espécie de sombrinha nas cores vermelha e amarela, e o Tintinábulo, um pequeno sino utilizado em procissões.

Os símbolos representam a ligação especial da basílica com o Papa e a Santa Sé, em Roma.

Após a bênção das insígnias e a execução do Hino Pontifício, foi realizada a leitura do decreto do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, órgão do Vaticano responsável pela concessão do título.

Em seguida, Dom Odilo Scherer declarou oficialmente a elevação do santuário à dignidade de Basílica Menor.

“A beleza evangeliza”, destaca cardeal

Durante a homilia, Dom Odilo destacou a importância histórica, cultural e arquitetônica do templo, conhecido regionalmente como a “Capela Sistina do Norte Pioneiro”, em referência às pinturas que decoram seu interior.

O cardeal também relembrou os laços históricos entre São Paulo e o Norte do Paraná e a contribuição dos freis capuchinhos para a evangelização regional.

“A beleza evangeliza! E a nossa fé se transformou em beleza arquitetônica, nas artes plásticas e na música”, afirmou.

Segundo o religioso, a concessão do título de Basílica Menor representa o reconhecimento da Santa Sé a igrejas que possuem especial importância para a história da fé católica.

Dom Odilo ressaltou ainda o desejo de que o templo continue sendo um espaço de acolhimento, oração e fortalecimento da espiritualidade dos fiéis.

Bispo destaca importância para a Diocese

Ao final da celebração, o bispo de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente, destacou o significado da instalação para os católicos da região, especialmente durante as comemorações dos 100 anos da Diocese.

“Vivemos uma celebração que ficará na memória de nossa Diocese de Jacarezinho. Neste ano do nosso Centenário, e no dia em que esta paróquia completa 140 anos, recebemos com alegria a instalação da Basílica Menor”, declarou.

O bispo também homenageou as gerações de fiéis que contribuíram para a construção da história religiosa de Tomazina e manifestou o desejo de que a nova basílica seja um espaço permanente de acolhimento e reconciliação.

Novo marco para o turismo religioso

A instalação da Basílica Menor também representa um importante avanço para o turismo religioso de Tomazina e do Norte Pioneiro.

Integrante da Rota do Rosário, o templo já recebe peregrinos e visitantes atraídos pela arquitetura, pelas pinturas religiosas e pela devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir.

Entre seus elementos históricos está a relíquia de Santo Inocêncio Mártir, trazida de Roma na década de 1970, que integra o patrimônio religioso preservado no município.

Com o novo reconhecimento, a expectativa é de fortalecimento das peregrinações e de ampliação da visibilidade turística da cidade.

A solenidade foi encerrada com a assinatura e leitura da Ata Histórica de Instalação, a bênção papal e um momento de confraternização no salão paroquial.