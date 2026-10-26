Tomazina realiza celebração histórica após igreja receber título do papa Leão XIV

Redação - Marcelo Aguiar

TOMAZINA - A igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, será oficialmente apresentada como Basílica Menor nesta terça-feira (27). O título foi concedido pelo Vaticano, durante o pontificado do papa Leão XIV. A celebração contará com a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e do bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente.

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A cerimônia ocorre no ano em que a Diocese de Jacarezinho completa 100 anos. A programação começa às 18h, com a recepção ao cardeal na Câmara de Vereadores. Na sequência, haverá uma procissão acompanhada por fanfarra até a igreja. A Santa Missa está marcada para as 19h. O evento será aberto à comunidade e terá transmissão nacional pela TV Evangelizar.

A história religiosa de Tomazina remonta ao século XIX. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi fundada em 1886, enquanto a construção da atual igreja de alvenaria começou em 1926 e foi inaugurada em 1935. Na década de 1950, o artista alemão Paulo Kohl produziu painéis e afrescos no teto e nas paredes, trabalho que rendeu ao templo o apelido de “Capela Sistina do Norte Pioneiro”. Uma reforma concluída em 2005 preservou as pinturas.

Outro marco da história local foi a chegada das relíquias de Santo Inocêncio Mártir, em 9 de novembro de 1975. Desde então, a igreja passou a receber peregrinos de diferentes localidades e tornou-se Santuário Diocesano. O município também integra a Rota do Rosário, roteiro de turismo religioso do Paraná.

O pedido de reconhecimento como Basílica Menor foi encaminhado à Santa Sé por Dom Antonio Braz Benevente em 28 de julho de 2025. A concessão foi oficializada em 11 de janeiro de 2026, por meio de documento do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.