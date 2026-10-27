Igreja de Tomazina é elevada à título de Basílica e destaca Norte Pioneiro na história da Igreja

Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir foi elevada à condição de Basílica Menor. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Uma pequena cidade do Norte Pioneiro do Paraná passa a ocupar um lugar ainda mais especial na história da Igreja Católica. Nesta terça-feira (27), Tomazina celebra oficialmente a elevação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir à condição de Basílica Menor, título concedido pelo Vaticano, em nome do Papa Leão XIV. O reconhecimento transforma o município no primeiro da região a receber a honraria e no quinto do Paraná a contar com uma basílica menor.

A solenidade contará com a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e do bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente. A celebração acontece justamente no ano em que a diocese completa seu centenário.

Em entrevista à Folha, o pároco e reitor do santuário, padre Marcelo Gonçalves Mendes, que está à frente dos fiéis há quase dois anos, destacou que a conquista representa não apenas uma honra, mas também novas responsabilidades para a instituição.

“Para nós é uma grande alegria e responsabilidade, porque, quando se recebe um título de Basílica, é algo maior do que um título de honra. Vamos ter que acolher melhor os peregrinos, pensar em novos projetos de acolhida, porque, além de ser Basílica, temos uma vida paroquial intensa”, afirmou.

Uma conquista construída pela fé

Segundo padre Marcelo, a elevação da igreja de Tomazina nasceu de um desejo da Diocese de Jacarezinho de contar com uma Basílica Menor, especialmente no ano em que celebra seus 100 anos de fundação.

O religioso explicou que, inicialmente, a intenção era solicitar o reconhecimento para a Catedral de Jacarezinho. Posteriormente, a escolha recaiu sobre o santuário de Tomazina, considerando sua importância religiosa, histórica e arquitetônica.

“Nós fizemos o pedido através da Diocese de Jacarezinho, que faz 100 anos neste ano. Era um desejo do bispo ter uma Basílica. No ano passado fizemos o pedido e recebemos, na Quarta-feira de Cinzas deste ano, o decreto de criação da Basílica”, relatou.

O pedido foi encaminhado à Santa Sé em julho de 2025, e a concessão do título foi formalizada por decreto datado de 11 de janeiro de 2026.

Para o pároco, participar desse momento representa uma experiência especial em sua trajetória religiosa.

“Foi uma alegria imensa poder fazer parte dessa história, como pároco e reitor neste momento. Percebemos uma grande alegria entre nossos fiéis também, principalmente para eles”, destacou.

Um patrimônio de fé, arte e devoção

A história religiosa de Tomazina acompanha o desenvolvimento do município desde o século XIX. A paróquia foi fundada em 1886, enquanto a construção da igreja atual começou em 1926 e foi concluída em 1935.

O templo é conhecido como a “Capela Sistina do Norte Pioneiro”. Foto: Divulgação

O templo é conhecido como a “Capela Sistina do Norte Pioneiro”, em referência às pinturas e aos afrescos produzidos pelo artista alemão Paulo Kohl durante a década de 1950.

Segundo padre Marcelo, a riqueza arquitetônica e a presença das relíquias de primeiro grau de Santo Inocêncio Mártir estão entre os principais elementos que tornam a igreja um destino de peregrinação.

As relíquias foram trazidas da Itália e chegaram a Tomazina em novembro de 1975, há aproximadamente 51 anos, fortalecendo uma tradição de devoção que atravessa gerações.

O religioso também destacou relatos de fiéis que atribuem graças e curas à intercessão de Santo Inocêncio.

Entre os testemunhos recebidos pela comunidade, estão relatos de pessoas que afirmam ter superado doenças graves e de mulheres que conseguiram engravidar após recorrerem à intercessão do santo. Segundo o padre, a devoção é tão presente na cidade que moradores receberam o nome Inocêncio em agradecimento por graças que acreditam ter alcançado.

Novos desafios para a Basílica

Com o reconhecimento, a igreja passa a ter uma ligação especial com o Papa, embora continue vinculada à Diocese de Jacarezinho.

Para padre Marcelo, um dos principais desafios será aprimorar a estrutura de acolhimento dos visitantes, sem deixar de lado a intensa rotina de celebrações e atividades religiosas da comunidade.

O santuário já integra a Rota do Rosário, circuito de turismo religioso do Paraná, e recebe fiéis interessados tanto na devoção a Santo Inocêncio quanto no patrimônio artístico e histórico do templo.

A igreja realiza três missas aos domingos e mantém uma programação diária de orações. No dia 9 de cada mês, também promove celebrações em memória de Santo Inocêncio Mártir.

“Convidamos todos a visitar Tomazina. Existe uma vida intensa de oração e santificação para atender o povo. Convidamos todos para uma experiência divina”, afirmou o pároco.

Celebração histórica nesta terça-feira

A programação oficial começa às 18h, com a recepção ao cardeal Dom Odilo Scherer na Câmara Municipal de Tomazina. Na sequência, uma procissão acompanhada por fanfarra seguirá até a igreja.

Às 19h, será celebrada a Santa Missa solene, marcando a instalação oficial da Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir.

Mais do que uma nova denominação, o reconhecimento representa um capítulo especial para a comunidade católica de Tomazina e para a história religiosa do Norte Pioneiro, unindo o legado de gerações de fiéis aos novos desafios de acolhimento e evangelização.