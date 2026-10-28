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Atletas de Tomazina conquistam quatro medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu

Equipe Resilience Jiu-Jitsu representou o Norte Pioneiro na competição realizada em Brusque e já se prepara para disputar o Campeonato Sul-Americano em novembro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/10/2026 às 09h16
Atletas de Tomazina conquistam quatro medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu
Jadir Mendes: Campeão em sua categoria no Mundial de Jiu-Jitsu, em Brusque (SC). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Atletas de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistaram quatro medalhas durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJC, realizado no último sábado (24), em Brusque, Santa Catarina. Representando a equipe Resilience Jiu-Jitsu, os competidores alcançaram resultados expressivos e levaram o nome do município ao cenário competitivo mundial da modalidade.

A delegação contou com quatro atletas, sob a liderança do professor Gilmar Santos e com a participação do professor Léo Ribeiro, responsável pelas equipes de Tomazina e Pinhalão.

Entre os destaques da competição está Jadir Mendes, que conquistou o título de campeão em sua categoria. O professor Léo Ribeiro também garantiu o primeiro lugar em sua categoria, por W.O., além de conquistar o vice-campeonato na disputa do absoluto.

Léo Ribeiro: Campeão da categoria por W.O. e vice-campeão no absoluto. Foto: Divulgação

Outro resultado importante foi o de Iago Macaris, que terminou sua participação na terceira colocação da categoria. Já Pedro Luiz ficou em sétimo lugar em sua categoria e alcançou a sexta posição na disputa do absoluto.

O professor Léo Ribeiro avaliou positivamente a participação dos atletas e destacou a importância da experiência adquirida durante o campeonato.

Iago Macaris: Conquistou o terceiro lugar em sua categoria no Mundial de Jiu-Jitsu. Foto: Divulgação

Segundo ele, a equipe voltou para casa com quatro medalhas e resultados que demonstram a evolução do trabalho desenvolvido com os praticantes da modalidade na região.

"Participamos dessa competição, trouxemos quatro medalhas para casa e tivemos um campeão em sua categoria. Foi um resultado muito bom e uma experiência nova", destacou o professor.

Próximo desafio será o Sul-Americano

Após a participação no Mundial, a equipe Resilience Jiu-Jitsu já se prepara para um novo compromisso fora do Paraná.

De acordo com Léo Ribeiro, o próximo desafio está previsto para novembro, quando os atletas devem viajar novamente para Santa Catarina, desta vez com destino ao município de Barra Velha, onde disputarão o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu.

A participação em competições desse porte representa uma oportunidade de desenvolvimento técnico e esportivo para os atletas, além de contribuir para a visibilidade do jiu-jitsu praticado em Tomazina e Pinhalão.

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