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Tomazina abre programação de Natal neste sábado com espetáculo, cortejo e neve artificial

Abertura do Tomazina Luz – Estrela de Belém acontece a partir das 19h30, na Praça Central, com acendimento das luzes, apresentações natalinas e presença do Papai Noel

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
13/11/2026 às 13h47
Tomazina abre programação de Natal neste sábado com espetáculo, cortejo e neve artificial
Edição de 2025 chamou a atenção de toda a região. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - O clima natalino vai tomar conta de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, neste sábado (14), com a abertura oficial de mais uma edição do Tomazina Luz – Estrela de Belém. A programação começa às 19h30, na Praça Central, e promete transformar o espaço em um cenário de luzes, cores e magia, reunindo famílias para celebrar a chegada do Natal.

Organizado pela Prefeitura Municipal, o evento contará com uma programação especial preparada para públicos de todas as idades, incluindo cortejo natalino, apresentações artísticas, acendimento das luzes e até neve artificial, uma das atrações que promete encantar principalmente as crianças.

A abertura será marcada pelo tradicional cortejo natalino, seguido de um espetáculo temático que pretende levar ao público a magia e a emoção desta época do ano. Outro momento aguardado será o acendimento oficial da iluminação de Natal, que dará início às celebrações natalinas no município.

As famílias também poderão aproveitar a presença do Papai Noel, que estará disponível para fotos com as crianças. A programação inclui ainda a apresentação de neve artificial, proporcionando uma experiência diferente aos visitantes e reforçando o clima de encantamento da festa.

Com o tema “Estrela de Belém”, a edição deste ano busca valorizar o espírito natalino, destacando sentimentos como união, esperança, solidariedade e amor. A proposta é proporcionar momentos de convivência e lazer para moradores e visitantes, transformando a Praça Central em um ponto de encontro das famílias.

A administração municipal convida toda a população de Tomazina e das cidades vizinhas para participar da abertura. O evento acontece neste sábado (14), a partir das 19h30, na Praça Central.

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