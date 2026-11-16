A abertura oficial do Tomazina Luz - Estrela de Belém foi marcada por um grande público, atrações especiais e momentos de emoção. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - A magia do Natal tomou conta de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite do sábado (14). A abertura oficial do Tomazina Luz - Estrela de Belém foi marcada por um grande público, atrações especiais e momentos de emoção. Centenas de moradores do município e de cidades da região lotaram a Praça Central para acompanhar o início das festividades natalinas.

Organizado pela prefeitura do município, o evento transformou o coração da cidade em um cenário iluminado, reunindo famílias, crianças e visitantes em uma celebração que encantou o público presente.

A programação contou com cortejo natalino, apresentações artísticas, espetáculo temático e o aguardado acendimento das luzes de Natal. A presença do Papai Noel também movimentou a praça, proporcionando momentos especiais para as crianças e suas famílias.

Outro destaque foi a neve artificial, que surpreendeu os visitantes e tornou a experiência ainda mais especial. As atrações receberam uma resposta positiva do público, que acompanhou a programação em clima de alegria e confraternização.

O prefeito Cezar Bueno comemorou o sucesso da abertura e destacou o carinho dedicado à organização do evento. "Que noite especial! Nossa inauguração foi marcada por muita alegria, emoção, encanto e pela presença de tantas famílias que vieram celebrar conosco a magia do Natal", declarou.

O Natal Luz de Tomazina segue até 22 de dezembro, com atrações culturais e apresentações especiais. No dia 27 de novembro, a Basílica Menor recebe três cantatas natalinas, apresentadas pela APAE e pelas escolas municipais Pedro de Gouveia e José Emídio, a partir das 19h.

No dia 4 de dezembro, a Escola Dom Bosco apresenta a cantata “Magia do Natal”, às 19h. No dia 5, a Escola Municipal Ademar Haruo Ishii recebe apresentações natalinas da própria instituição e do CMEI Maria José de Andrade Vieira, além de ballet infantil do Grupo Sonharte, às 19h30.

No dia 11, a Praça Central recebe uma apresentação musical da banda União Strumentale, às 19h30.

Nos próximos cinco finais de semana, o público poderá visitar o Papai Noel e aproveitar a neve artificial. A programação também estará aberta nos dias 21 e 22 de dezembro.