Bebê de um mês morre após emergência nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Uma bebê de pouco mais de um mês morreu na manhã desta sexta-feira (30), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A suspeita inicial é de que a criança tenha sofrido um engasgamento com leite materno, mas a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

A ocorrência foi registrada em uma residência na Rua Teixeira de Freitas, na região do bairro Nova Rússia, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com as informações preliminares, familiares perceberam que a criança estava em uma situação de emergência e tentaram realizar procedimentos de reanimação enquanto aguardavam a chegada do socorro.

As equipes do Samu também realizaram manobras para tentar salvar a bebê. Apesar dos esforços, ela não resistiu e morreu.

Polícia Científica investiga as circunstâncias

Após a confirmação da morte, a Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos necessários e auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do ocorrido.

A principal suspeita inicial é de engasgamento com leite materno. Entretanto, essa hipótese ainda depende de confirmação por meio dos exames e levantamentos realizados pelos órgãos responsáveis.

As informações preliminares apontam que a criança teria aproximadamente 34 dias de vida, mas a idade exata ainda não foi oficialmente confirmada.

Também existem relatos sobre uma ocorrência envolvendo um bebê de aproximadamente dois meses na região da Vila Cristina. Até o momento, não foi esclarecido se as informações dizem respeito ao mesmo atendimento ou a casos distintos.

Atendimento em situações de engasgamento

Em situações de suspeita de engasgamento, especialmente envolvendo recém-nascidos, a orientação é procurar atendimento de emergência imediatamente.

O Samu pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 192. Enquanto o socorro é aguardado, os responsáveis devem seguir as orientações dos profissionais e realizar apenas manobras adequadas à idade da criança.

As circunstâncias da morte registrada nesta sexta-feira deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

Com informações de BNT Online.