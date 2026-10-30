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Jovem de 20 anos morre após cair de moto em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), na PR-151, entre Jaguariaíva a Itararé; motociclista morreu no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
30/10/2026 às 09h59
Jovem de 20 anos morre após cair de moto em Jaguariaíva
A ocorrência foi registrada por volta das 05h20 desta sexta-feira (20). Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um jovem de 20 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na madrugada desta sexta-feira (30), na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 05h20, no quilômetro 204 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, com placas de Itararé (SP), e seguia no sentido Jaguariaíva–Itararé quando perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Com a gravidade do acidente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência e realizou a sinalização do trecho durante os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi recolhido após o atendimento.

As circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Até o momento, a identidade do jovem não foi divulgada.

Com informações de BNT Online.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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