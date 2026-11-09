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Homem é preso após agredir esposa na frente dos três filhos

Mulher relatou ter sido atingida com socos e chutes na cabeça e ameaçada de morte; suspeito tentou fugir para uma área de mata antes de ser localizado pela Guarda Municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
09/11/2026 às 15h20
Homem é preso após agredir esposa na frente dos três filhos
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite deste domingo (8), suspeito de agredir a própria esposa na presença dos três filhos do casal, no bairro Bela Vista, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná.

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De acordo com informações da GCM, a equipe Delta foi acionada pela central 153 após receber diversas denúncias de que um homem estaria agredindo a mulher dentro de uma residência. Diante da gravidade do chamado, os agentes se deslocaram imediatamente até o endereço informado.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata nas proximidades, não sendo localizado durante a primeira tentativa de abordagem.

Pouco tempo depois, a Guarda Municipal recebeu novas denúncias informando que o homem havia retornado à residência. Com isso, a equipe voltou ao endereço e conseguiu localizar o indivíduo no interior do imóvel, onde foi realizada a abordagem.

Durante o atendimento, a vítima relatou aos agentes que o homem teria partido para cima dela, desferindo socos e chutes contra sua cabeça. Ainda conforme o relato, o suspeito também teria feito ameaças de morte durante as agressões.

A situação teria ocorrido na presença dos três filhos do casal, crianças de 8, 6 e 4 anos de idade, que estavam na residência no momento dos fatos.

Diante das informações apresentadas e da ocorrência, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. Após ser apresentado às autoridades, ele permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Posteriormente, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado e deverá seguir os trâmites legais para apuração das agressões e das ameaças relatadas pela vítima.

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