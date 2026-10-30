Rodovia que liga cidades da região será totalmente interditada neste sábado

Rodovia será interditada para remoção de carga. Foto: DER

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-090 será interditada neste sábado (31) no trecho entre Ventania, nos Campos Gerais, e Curiúva, no Norte Pioneiro, a partir das 09h da manhã.

O bloqueio total do tráfego será necessário para fazer o resgate de uma carga de grandes dimensões (34 metros de comprimento por 5 metros de largura) tombada fora da pista na semana passada, na altura do km 243.

Serão necessários três guindastes para suspender a carga, que vão ocupar toda a pista. A operação deve durar cerca de 4 horas.

As seguintes rotas alternativas são recomendadas:

Sentido Norte:

- Em Ponta Grossa, seguir pela BR-376 sentido Londrina/Maringá;

- Em Castro, seguir pela PR-340 até Telêmaco Borba;

- Em Ventania, acessar a BR-153 sentido Sul, seguida pela PR-340 sentido Telêmaco Borba e Norte na PR-160 até Curiúva.

Sentido Curitiba:

- Em Curiúva, acessar a PR-160 sentido Telêmaco Borba, depois a PR-340 sentido Tibagi;

- Em Curiúva, acessar a PR 160 até Imbaú, daí usar a BR-376 até chegar na BR-153 sentido Ventania;

- Em Londrina, seguir pela BR-376 até chegar em Curitiba