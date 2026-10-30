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Motorista bêbado causa acidente e deixa dois feridos nos Campos Gerais

Homem foi preso após colidir com a traseira de outro veículo na PR-160, em Imbaú

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
30/10/2026 às 09h40
Motorista bêbado causa acidente e deixa dois feridos nos Campos Gerais
Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30). Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um motorista de 37 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente que deixou duas pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (30), na PR-160, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 02h, no quilômetro 227 da rodovia, no trecho entre Telêmaco Borba e Imbaú.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Hyundai Azera, com placas de Turmalina (MG), no sentido Telêmaco Borba–Imbaú, quando atingiu a traseira de um GM Corsa, emplacado em Reserva (PR), que seguia na mesma direção.

Com a força do impacto, o motorista do Corsa, de 60 anos, e um passageiro, de 29 anos, sofreram ferimentos leves. As duas vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Telêmaco Borba.

Bafômetro aponta embriaguez

O condutor do Hyundai Azera não sofreu ferimentos. Durante o atendimento da ocorrência, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, resultado acima do limite que caracteriza crime de trânsito.

Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 18ª Subdivisão Policial (SDP) de Telêmaco Borba para os procedimentos legais.

As circunstâncias da colisão foram registradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações de D’Ponta News.

Foto: PCPR
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