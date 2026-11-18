Redação - Marcelo Aguiar

LEÓPOLIS - Um homem escapou de uma sequência de disparos de arma de fogo que atingiram sua residência durante a madrugada desta terça-feira (17), em Leópolis, no Norte do Paraná. A vítima não foi atingida, mas precisou fugir pela janela dos fundos do imóvel para se proteger.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 9h30, na Rua Joaquim Costa, após o morador relatar que havia sido alvo de diversos tiros durante a madrugada.

Aos policiais, o homem contou que estava dormindo quando ouviu os disparos. Os tiros atingiram as paredes do quarto e a janela da residência. Com medo de ser atingido, ele pulou pela janela dos fundos e deixou o imóvel.

A vítima informou que não conseguiu visualizar os autores dos disparos, nem identificar algum veículo suspeito que pudesse estar envolvido na ação. Também relatou possuir desavenças anteriores.

No local, a equipe policial constatou perfurações nas paredes e na janela da residência. O homem recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.