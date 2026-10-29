Publicidade

Cozinha de escola é interditada após vigilância encontrar baratas e comidas vencidas

Vistoria na Escola Municipal Amadeu Puppe, em Ponta Grossa, identificou falhas sanitárias e determinou prazo até terça-feira para regularização

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - aRede
29/10/2026 às 13h38
Cozinha de escola é interditada após vigilância encontrar baratas e comidas vencidas
Foto: Reprodução/aRede

Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - A cozinha da Escola Municipal Amadeu Puppe, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi totalmente interditada nesta semana após uma fiscalização conjunta da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Merenda Escolar e da Vigilância Sanitária. Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades sanitárias, incluindo infestação de insetos, sujeira e alimentos com prazo de validade vencido.

LEIA TAMBÉM - Grávida que estava desaparecida é encontrada morta dentro de fossa no Paraná

Entre os problemas encontrados estavam baratas e acúmulo de sujeira em diferentes áreas da cozinha, inclusive no interior dos freezers utilizados para armazenar carnes e outros insumos. A equipe também localizou produtos com a validade expirada, que foram descartados durante a fiscalização.

Diante das condições verificadas, a cozinha foi interditada e recebeu prazo até terça-feira para corrigir as irregularidades apontadas pelos órgãos responsáveis. A medida busca garantir que o espaço atenda às exigências sanitárias para o preparo e o armazenamento dos alimentos destinados aos estudantes.

Um dos aspectos destacados pelos integrantes da CPI é que o serviço de alimentação da Escola Municipal Amadeu Puppe é integralmente terceirizado. A situação levantou questionamentos sobre as condições de higiene e o cumprimento dos padrões exigidos para o fornecimento da merenda escolar.

O caso também provocou preocupação entre os pais dos alunos, diante dos riscos associados ao armazenamento inadequado de alimentos e à presença de insetos no ambiente de preparo das refeições.

A presidente da CPI da Merenda Escolar, vereadora Enfermeira Marisleidy Rama, afirmou que a comissão tem como prioridade fiscalizar as condições da alimentação oferecida nas unidades municipais de ensino e assegurar que as refeições sejam preparadas de acordo com os padrões de higiene e segurança alimentar.

Foto: Reprodução/Internet
ENCONTRADOS Há 3 horas

Crianças que pegaram rabeira em caminhão são encontradas a mais de 300 km de casa

Meninos de 11 e 12 anos ficaram dois dias desaparecidos após saírem de Jequitinhonha e foram localizados em Governador Valadares, em Minas Gerais

 Foto: Divulgação. PMJT.
INFRAESTRUTURA Há 4 horas

Bairro de Joaquim Távora recebe obras de recuperação do asfalto

Serviços no Três Meninas contemplam todas as vias do bairro, que já possui pavimentação, mas apresenta desgaste no revestimento asfáltico

 Foto: Divulgação
“DESCULPAS” Há 4 horas

Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos

Comunicado que circula nas redes sociais nega envolvimento de cinco pessoas apontadas como responsáveis; administradores preferiram não se pronunciar

 Foto: Divulgação/PMJ
EM OBRAS Há 5 horas

Jaboti abre nova estrada no bairro Varzeão para evitar isolamento de famílias durante alagamentos

Nova rota cria alternativa de acesso para moradores, mas Prefeitura alerta que o solo ainda está em fase de compactação e exige cautela dos motoristas

 Foto: Divulgação/PMSAP
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Santo Antônio da Platina promove evento para encerrar atividades do Outubro Rosa

Evento com show e praça de alimentação será realizado a partir das 19h da sexta-feira nas proximidades do Centro de Convivência do Idoso

Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
ED 3536 - 30-10-2026 Há 34 minutos

ED 3536 - 30-10-2026
ENCONTRADOS Há 3 horas

Crianças que pegaram rabeira em caminhão são encontradas a mais de 300 km de casa
PARANÁ Há 3 horas

Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná
INFRAESTRUTURA Há 4 horas

Bairro de Joaquim Távora recebe obras de recuperação do asfalto
“DESCULPAS” Há 4 horas

Grupo de direita teria pedido desculpas por lista de boicote em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Campos conquista adesão plena ao Sistema Nacional de Cultura
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados