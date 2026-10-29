Cozinha de escola é interditada após vigilância encontrar baratas e comidas vencidas

Redação - Marcelo Aguiar

PONTA GROSSA - A cozinha da Escola Municipal Amadeu Puppe, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi totalmente interditada nesta semana após uma fiscalização conjunta da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Merenda Escolar e da Vigilância Sanitária. Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades sanitárias, incluindo infestação de insetos, sujeira e alimentos com prazo de validade vencido.

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Entre os problemas encontrados estavam baratas e acúmulo de sujeira em diferentes áreas da cozinha, inclusive no interior dos freezers utilizados para armazenar carnes e outros insumos. A equipe também localizou produtos com a validade expirada, que foram descartados durante a fiscalização.

Diante das condições verificadas, a cozinha foi interditada e recebeu prazo até terça-feira para corrigir as irregularidades apontadas pelos órgãos responsáveis. A medida busca garantir que o espaço atenda às exigências sanitárias para o preparo e o armazenamento dos alimentos destinados aos estudantes.

Um dos aspectos destacados pelos integrantes da CPI é que o serviço de alimentação da Escola Municipal Amadeu Puppe é integralmente terceirizado. A situação levantou questionamentos sobre as condições de higiene e o cumprimento dos padrões exigidos para o fornecimento da merenda escolar.

O caso também provocou preocupação entre os pais dos alunos, diante dos riscos associados ao armazenamento inadequado de alimentos e à presença de insetos no ambiente de preparo das refeições.

A presidente da CPI da Merenda Escolar, vereadora Enfermeira Marisleidy Rama, afirmou que a comissão tem como prioridade fiscalizar as condições da alimentação oferecida nas unidades municipais de ensino e assegurar que as refeições sejam preparadas de acordo com os padrões de higiene e segurança alimentar.