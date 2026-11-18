Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - Moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais devem ficar atentos à previsão de tempestades ao longo dos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de perigo potencial para quarta-feira (18), quinta-feira (19) e sexta-feira (20), indicando possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo em municípios da região.

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Os alertas apontam para precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros acumulados em um único dia. Também são previstas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, além de possibilidade de granizo.

O grau de severidade dos avisos é classificado como perigo potencial, o nível mais baixo da escala de alertas meteorológicos do Inmet. Mesmo assim, as condições podem provocar transtornos, como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O primeiro aviso começou às 9h desta quarta-feira (18) e segue até as 23h59. Os outros dois alertas abrangem quinta-feira e sexta-feira, com início à meia-noite e término às 23h59 de cada dia.

Em Wenceslau Braz, a previsão indica possibilidade de chuva nesta quarta-feira, com volume estimado de 2,8 milímetros. Na quinta-feira, o tempo deve apresentar maior estabilidade. Já na sexta-feira, são esperados 2,6 milímetros de precipitação.

Em Ibaiti, a previsão aponta 2,6 milímetros de chuva nesta quarta-feira. Depois de um período de maior estabilidade na quinta-feira, a sexta-feira deve registrar aumento das precipitações, com volume estimado em 6,3 milímetros.

Para Cornélio Procópio, são previstos 5,3 milímetros de chuva nesta quarta-feira. A quinta-feira deve ter tempo mais estável, enquanto a sexta-feira apresenta possibilidade de precipitação, com volume estimado em 2 milímetros.

Em Santo Antônio da Platina, a previsão indica 9,9 milímetros de chuva nesta quarta-feira. Na quinta-feira, o volume estimado é de 1,4 milímetro. Para sexta-feira, são esperados aproximadamente 4 milímetros.

Já em Jaguariaíva, a previsão aponta 8,9 milímetros de chuva nesta quarta-feira e 1,3 milímetro na quinta-feira. Na sexta-feira, o volume estimado aumenta para 9,1 milímetros.

Em Castro, a previsão indica 7,4 milímetros de chuva nesta quarta-feira. A quinta-feira deve apresentar condições mais estáveis, enquanto a sexta-feira pode registrar o maior volume entre as cidades consultadas, com estimativa de 12,5 milímetros.

Durante tempestades, a orientação dos órgãos de meteorologia e defesa civil é evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de placas, postes e estruturas metálicas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a árvores e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante temporais.