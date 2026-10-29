Grávida que estava desaparecida é encontrada morta dentro de fossa no Paraná

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O corpo de Débora Oliveira, de 26 anos, grávida de quatro meses, foi encontrado em uma fossa na noite de quarta-feira (28), no bairro Del Rey, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A jovem estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (23).

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O corpo foi localizado por vizinhos em um terreno residencial. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e isolou a área para o trabalho da Polícia Científica, responsável pelos primeiros levantamentos e pelo recolhimento do corpo.

A mãe de Débora confirmou a morte da filha em uma publicação nas redes sociais. “Infelizmente, é minha filhinha. Fizeram essa maldade com a minha menina”, escreveu.

Conforme informações da Banda B, parceira do Portal aRede, um perito identificou, durante a avaliação preliminar, uma tatuagem na região do colo, próxima ao ombro direito, semelhante à da jovem. O estado de decomposição também foi considerado compatível com o período em que ela permaneceu desaparecida.

Segundo a Polícia Científica, havia uma madeira deteriorada e quebrada sobre a abertura da fossa. Uma das hipóteses iniciais é que Débora tenha passado pelo local e caído na estrutura. A possibilidade de o corpo ter sido colocado no local por outra pessoa não foi descartada, embora tenha sido considerada menos provável na avaliação preliminar.

Os primeiros exames não apontaram sinais aparentes de violência ou luta. No entanto, o estado do corpo dificultou a identificação de possíveis lesões. Exames complementares serão realizados no Instituto Médico-Legal (IML) para auxiliar na determinação da causa da morte.

Em entrevista à Banda B, o delegado Ronaldo Borges informou que será instaurado um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do caso e apurar a possibilidade de homicídio. Até o momento, não há confirmação sobre como a jovem morreu.

De acordo com informações repassadas pela família à Ric RECORD, Débora havia saído com o pai para buscar um sofá na região do bairro Del Rey. Posteriormente, ela teria saído com uma amiga e retornado para casa por volta das 3h30.

Segundo os familiares, a amiga afirmou que deixou Débora em casa e foi embora. Depois disso, os parentes não conseguiram mais contato com a jovem.

Ao procurarem por ela, os familiares encontraram o carro na garagem, além da chave do veículo e do carregador do celular dentro da residência. O telefone não recebia mensagens, mas não havia confirmação se estava desligado ou sem bateria.

A família divulgou fotografias nas redes sociais para tentar localizar Débora, que estava grávida de quatro meses. Cinco dias após o início do desaparecimento, o corpo foi encontrado na fossa. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso.