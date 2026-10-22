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Sistema FAEP desenvolve cartilha sobre outorga de uso da água

Material traz orientações práticas sobre solicitação, custos, licenças ambientais e automonitoramento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
22/10/2026 às 15h49
Sistema FAEP desenvolve cartilha sobre outorga de uso da água
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O Sistema FAEP elaborou uma cartilha informativa para orientar os produtores rurais paranaenses sobre a outorga de uso da água. O material reúne orientações sobre os tipos de autorização, documentos necessários, custos e a relação do procedimento com o licenciamento ambiental. Além disso, apresenta um passo a passo para a solicitação e explica as regras de medição e automonitoramento das fontes hídricas. A cartilha está disponível gratuitamente no site da entidade.

Confira aqui a cartilha (https://bit.ly/48akuP0).

A outorga é indispensável para garantir a sustentabilidade agrícola e a segurança jurídica de quem realiza captação em rios, lagos ou poços artesianos para irrigação e abastecimento, bem como o lançamento de efluentes tratados e dejetos animais. Ao autorizar o uso por tempo determinado, o mecanismo assegura o acesso ordenado aos recursos e evita conflitos pelo uso da água nas propriedades rurais.

“A água é um insumo estratégico para a produção agropecuária, e sua gestão responsável é um compromisso do setor e dos nossos produtores rurais. Com esta cartilha, oferecemos as ferramentas necessárias para que o produtor regularize sua situação com simplicidade, garantindo a segurança jurídica da propriedade e a preservação ambiental”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Com a publicação, o Sistema FAEP reforça seu apoio técnico ao campo, disponibilizando aos agricultores e pecuaristas do Estado um guia prático para manter suas operações em conformidade com a legislação.

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