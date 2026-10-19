“O Brasil é um circo”: seguidores da Folha detonam debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), promovido pela Band, provocou críticas entre seguidores da Folha Extra nas redes sociais. Em enquetes publicadas nos Stories do Instagram do jornal, internautas questionaram o formato do confronto, criticaram a postura dos candidatos e participaram de uma votação sobre quem estava se saindo melhor. Na consulta, Flávio Bolsonaro recebeu 68% dos votos, contra 32% de Lula.

Uma das manifestações mais contundentes partiu de um seguidor que comparou o cenário político a um espetáculo de circo. “O Brasil é um circo, os candidatos uns palhaços e nós a plateia”, escreveu. Outro participante resumiu sua avaliação do debate em duas palavras: “Um horror”.

As críticas também foram direcionadas à postura dos presidenciáveis. Um internauta questionou a participação de Flávio Bolsonaro, afirmando que o candidato não apresentava respostas concretas e concentrava suas intervenções em ataques ao adversário.

O formato adotado pela emissora também gerou insatisfação. “Não gostei desse formato de fala livre dos convidados. Deveriam ser perguntas e respostas”, avaliou outro seguidor.

Bolsonaro recebe 68% dos votos em enquete

Além de abrir espaço para comentários, a Folha Extra perguntou aos seguidores quem estava se saindo melhor no debate presidencial. A votação reuniu 535 participantes e registrou vantagem de Flávio Bolsonaro.

O candidato do PL recebeu 363 votos, equivalentes a 68% das respostas, enquanto o presidente Lula somou 172 votos, representando 32% do total. A diferença entre os dois foi de 191 votos.

A enquete sobre o desempenho dos candidatos ultrapassou 1,6 mil visualizações. Já a publicação que perguntou aos seguidores se estavam gostando do debate registrou mais de 1,7 mil visualizações.