Hospital Regional do Norte Pioneiro aproxima gestantes da maternidade com visitas guiadas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em Santo Antônio da Platina, recebeu 52 gestantes de dez municípios da região por meio do projeto Portas Abertas à Maternidade. A iniciativa permite que as futuras mães conheçam antecipadamente o ambiente onde serão atendidas no momento do parto, além de receberem orientações sobre gestação, nascimento e cuidados após a chegada do bebê.

Realizadas entre 13 de julho e 11 de agosto de 2026, as visitas guiadas integram as ações de humanização da assistência materno-infantil desenvolvidas pelo hospital, referência em obstetrícia e neonatologia para os 22 municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde.

Além da assistência prestada durante o parto, o hospital busca qualificar o acolhimento desde a gestação, oferecendo às futuras mães a oportunidade de conhecer os espaços, compreender as rotinas e esclarecer dúvidas antes da internação.

Durante os encontros, as gestantes percorreram os ambientes da maternidade, conheceram os serviços oferecidos e receberam informações sobre o funcionamento da unidade e os procedimentos de atendimento. A programação também reservou espaço para esclarecer dúvidas e aproximar as participantes dos profissionais responsáveis pela assistência.

A proposta é transformar o primeiro contato com a maternidade em uma experiência de acolhimento e orientação, contribuindo para que as mulheres cheguem ao momento do parto mais familiarizadas com a estrutura hospitalar.

Participação regional

Nesta etapa, o projeto recebeu 52 gestantes de Figueira, Ibaiti, Joaquim Távora, Jaboti, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

Ibaiti registrou a maior participação, com 11 gestantes, seguida de Joaquim Távora, com nove. Figueira e Santo Antônio da Platina participaram com sete gestantes cada, Santana do Itararé com cinco, Ribeirão Claro e Tomazina com quatro cada, Jaboti e Siqueira Campos com duas e Quatiguá com uma participante.

“A iniciativa fortalece a integração entre os municípios e o hospital de referência, aproximando a assistência na rede municipal de saúde dos serviços especializados oferecidos pelo Estado. O objetivo é trazer mais segurança e apoio às futuras mamães”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Referência materno-infantil

A assistência obstétrica e neonatal está entre os principais serviços prestados pelo Hospital Regional do Norte Pioneiro, que é administrado pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas). Somente em 2025, a unidade realizou 2.012 partos. Nos primeiros nove meses de 2026 foram outros 1.603 nascimentos atendidos pela equipe hospitalar.

Thais Aparecida da Silva, de 32 anos, moradora de Santo Antônio da Platina passou pela experiência antes do parto. “Como era minha primeira gestação, eu estava muito ansiosa e insegura. A visita foi fundamental para que eu pudesse conhecer a maternidade, os profissionais e entender como seria o atendimento. Isso me trouxe tranquilidade e confiança para o momento do parto”, disse.

“Quando minha filha nasceu, fui muito bem acolhida por toda a equipe. As enfermeiras tiveram muita paciência e carinho, me ajudaram na amamentação e nos primeiros cuidados com a bebê. Foi uma experiência maravilhosa, desde a visita até o atendimento após o nascimento”, contou.

Diante dos resultados da primeira etapa, a unidade já organiza um novo ciclo de visitas guiadas à maternidade para os próximos meses. A proposta é ampliar a participação das gestantes dos municípios da 19ª RS, dando continuidade às ações de acolhimento, orientação e humanização da assistência materno-infantil.