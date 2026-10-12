Porto de Paranaguá avança com obra de R$ 700 milhões e realiza primeira conexão do Moegão 

O trabalho exigiu a utilização de um superguindaste com capacidade para içar até 600 toneladas. Foto AEN

O Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, deu mais um passo importante na modernização de sua infraestrutura logística. Na manhã de domingo (11), foi realizada a primeira conexão do Moegão com um terminal privado, marcando uma nova etapa da obra que recebe investimentos de aproximadamente R$ 700 milhões e promete transformar o transporte e o embarque de grãos no Estado.

A operação conectou o sistema central do Moegão ao terminal da ALTP, consórcio formado pelas empresas Louis Dreyfus Company e Amaggi, responsável pelo PAR 25. Para a instalação, foi necessário interditar temporariamente a Avenida Portuária e mobilizar dezenas de profissionais em uma operação de engenharia que durou aproximadamente duas horas.

A estrutura metálica instalada possui 55 metros de comprimento e pesa cerca de 35 toneladas. O trabalho exigiu a utilização de um superguindaste com capacidade para içar até 600 toneladas, alcançando uma altura máxima de 48 metros.

A conexão passa a integrar a galeria central do Moegão, que se estende por 1,7 quilômetro e reúne mais de quatro mil metros de correias transportadoras. O sistema será responsável por conduzir os produtos descarregados dos vagões ferroviários diretamente aos terminais portuários, tornando a operação mais rápida e eficiente.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a obra representa uma transformação na logística de exportação.

“Estamos revolucionando o modo de receber as cargas que serão exportadas para o mundo todo”, afirmou.

Garcia também destacou que o Moegão, associado ao novo Píer em T e ao aumento do calado operacional, deverá ampliar a competitividade do Porto de Paranaguá, permitindo inclusive a operação de navios de maior porte.

Capacidade ferroviária poderá chegar a 24 milhões de toneladas por ano

Considerado a maior obra pública do setor portuário atualmente em execução no Brasil, o Moegão de Paranaguá foi projetado para centralizar o recebimento de granéis vegetais transportados por ferrovia, eliminando etapas que hoje tornam o processo mais demorado.

Com o novo sistema, o porto terá potencial para receber até 24 milhões de toneladas de grãos e farelos por ano pelo transporte ferroviário. Atualmente, a capacidade é de pouco mais de cinco milhões de toneladas anuais.

A expectativa é de um ganho de eficiência operacional de 63%, com a modernização dos procedimentos de descarga e movimentação de mercadorias.

O complexo contará com três linhas férreas independentes, capazes de receber até 180 vagões simultaneamente. A estrutura permitirá a descarga de três vagões por vez em cada linha, alcançando uma capacidade de até 900 vagões a cada 24 horas. Hoje, a média é de aproximadamente 550 vagões por dia.

O projeto também foi concebido para atender à futura ampliação da Ferroeste, incluindo um ramal previsto a partir do Mato Grosso do Sul, além da reestruturação da Malha Sul.

Menos interrupções no trânsito e mais agilidade nas exportações

Além de aumentar a capacidade de movimentação de cargas, o Moegão deverá trazer melhorias para a circulação de veículos na região portuária de Paranaguá.

Atualmente, os trens precisam ser direcionados individualmente aos terminais, exigindo manobras ferroviárias que, em determinadas situações, provocam interrupções superiores a 40 minutos nas vias próximas ao porto.

Com a centralização das operações, a quantidade de passagens de nível, locais onde os trilhos cruzam as ruas, será reduzida de 16 para cinco. A previsão é de que as interrupções no trânsito fiquem limitadas ao tempo de passagem das composições, estimado entre 10 e 15 minutos.

A modernização também deverá contribuir para reduzir os custos logísticos e ampliar a capacidade de escoamento da produção agrícola do Paraná e de outros estados brasileiros.

A primeira conexão realizada neste domingo representa o início da integração dos terminais privados ao novo sistema. Até outubro de 2027, os 11 terminais do Corredor de Exportação Leste do Porto de Paranaguá deverão estar conectados ao Moegão, consolidando uma das maiores transformações da infraestrutura portuária paranaense.