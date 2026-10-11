Flávio Bolsonaro reúne Moro, Deltan e Barros em encontro com prefeitos e lideranças no Paraná

A reunião será realizada no tradicional Restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, a partir das 19h.

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, estará em Curitiba na próxima terça-feira (13) para participar de um encontro político que reunirá prefeitos, apoiadores e lideranças de diferentes regiões do Paraná. O evento contará com a presença do governador eleito Sergio Moro e dos senadores eleitos Deltan Dallagnol e Filipe Barros.

A reunião será realizada no tradicional Restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, a partir das 19h, e terá como principal objetivo fortalecer o diálogo com lideranças municipais, ampliar a aproximação com o eleitorado paranaense e estreitar as relações políticas no estado.

O encontro ocorre em um momento de articulação após as eleições de outubro e deverá reunir representantes de diferentes municípios paranaenses, incluindo prefeitos e lideranças políticas que apoiam o grupo.

A presença de Flávio Bolsonaro ao lado de Moro, Deltan e Filipe Barros também coloca o Paraná no centro das movimentações políticas voltadas à próxima disputa presidencial.

Participação no evento

O jantar será aberto aos interessados mediante adesão antecipada, com valor de R$ 100 por participante.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma MeuEventos, por meio do site oficial de adesão ao encontro.