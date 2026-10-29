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Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná

Governador eleito visitou a Fiep, em Curitiba, e abordou a escolha de secretários, a redução da estrutura administrativa e as prioridades para a próxima gestão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Assessoria
29/10/2026 às 17h09
Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná
Foto: Gelson Bampi

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro (PL), se reuniu na quarta-feira (28) com a diretoria da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), no Campus da Indústria, em Curitiba. Durante o encontro, ele apresentou prioridades para a futura gestão, comentou a relação com o governo federal e falou sobre a formação do secretariado que assumirá a administração estadual em janeiro de 2027.

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A reunião foi conduzida pelo presidente do Sistema Fiep e vice-governador eleito, Edson Vasconcelos. Entre os temas discutidos estiveram o fortalecimento da indústria, a competitividade da economia paranaense, o combate à corrupção e a redução da estrutura administrativa do Estado.

Moro afirmou que pretende manter uma relação institucional com o governo federal, mesmo diante de diferenças políticas e ideológicas. Segundo ele, a prioridade será administrar o Paraná e defender os interesses do Estado em Brasília, sem transformar divergências em obstáculos ao diálogo.

O governador eleito também defendeu uma aproximação maior com deputados federais e senadores paranaenses. A proposta é fornecer informações sobre os impactos econômicos e sociais de projetos em discussão no Congresso Nacional, permitindo que os parlamentares avaliem possíveis consequências para o Estado, preservando a autonomia de cada um nas votações.

Na organização do futuro governo, Moro pretende reduzir o número de secretarias estaduais de 24 para 20 e manter um perfil técnico na escolha dos responsáveis pelas pastas. Até o momento, foram anunciadas Priscilla Santana para a Secretaria da Fazenda e Fátima Gavioli para a Educação.

Outro plano apresentado é a criação de uma Secretaria Anticorrupção, voltada à prevenção de irregularidades na administração pública. A proposta também busca reduzir custos operacionais e melhorar o ambiente de negócios no Paraná.

Durante a reunião, Moro destacou que a indústria terá papel estratégico na próxima gestão. Ele afirmou que pretende identificar obstáculos que limitam a produtividade e a competitividade dos setores econômicos, além de manter um canal permanente de diálogo com representantes do setor produtivo. O objetivo apresentado é ampliar as condições para o crescimento econômico paranaense.

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