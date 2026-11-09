Publicidade

Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública

Governador eleito apresenta mais dois integrantes do futuro secretariado nesta segunda-feira (9). Com os anúncios, quatro nomes já estão confirmados na equipe de governo, que assume em janeiro de 2027

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
09/11/2026 às 10h23
Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública
Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública. Fotos: Assessoria

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anuncia nesta segunda-feira (9) mais dois nomes que vão integrar sua equipe de governo a partir de janeiro de 2027. O vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, ficará à frente da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Já o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, que atua em Foz do Iguaçu, será o secretário de Segurança Pública.

“Edson Vasconcelos, presidente da Fiep, já vinha identificando os principais pontos de estrangulamento econômico do nosso Estado. Nós queremos enfrentar esses desafios para que o Paraná possa realizar todo o seu potencial de desenvolvimento, e o Edson é a pessoa certa para essa tarefa. Já Fabiano Bordignon, delegado da Polícia Federal reconhecido, fez um grande trabalho à frente do Departamento Penitenciário Nacional, quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele vai trabalhar para que possamos ter um Paraná cada vez mais seguro, inclusive com a construção da nossa Penitenciária Estadual de Segurança Máxima”, afirmou Moro.

Com as duas confirmações, chegam a quatro os nomes anunciados para o primeiro escalão do futuro governo. Os primeiros foram Pricila Santana, escolhida para a Secretaria da Fazenda, e Fátima Gavioli, que comandará a Secretaria da Educação.

Natural de Cascavel, Edson Vasconcelos é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e em International Business pela Ohio University. Empresário dos setores imobiliário, hoteleiro e da construção civil, preside atualmente a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Na Secretaria de Infraestrutura e Logística, será responsável pela condução das políticas e dos projetos estratégicos de infraestrutura do Paraná, incluindo o planejamento e a execução de obras rodoviárias, a logística, a integração dos modais de transporte e a articulação de investimentos públicos e privados para ampliar a competitividade e o desenvolvimento econômico do Estado.

Vasconcelos também presidiu o Instituto de Planejamento de Cascavel e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município. Foi presidente do Conselho de Usuários da Agência Reguladora do Paraná (Agepar), coordenador do Conselho de Infraestrutura e Logística da Fiep e conselheiro da Ferroeste.

Segurança Pública

Para comandar a Secretaria de Segurança Pública, Moro escolheu o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon, com trajetória de mais de duas décadas na área de segurança e experiência em gestão penitenciária e políticas de enfrentamento ao crime organizado.

Natural de Palmas, no Paraná, Bordignon é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Possui especializações em Direito Penal e Criminologia e em Gestão em Ciência Política, Estratégia e Planejamento, com ênfase em Fronteiras. É mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Delegado federal desde 2002, exerceu funções de chefia nas delegacias da Polícia Federal em Paranaguá e Foz do Iguaçu. Também dirigiu a Penitenciária Federal de Catanduvas em dois períodos e foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), atual Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre janeiro de 2019 e maio de 2020.

Atualmente lotado na Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Bordignon também atua como professor de Direito no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e em cursos de pós-graduação. Foi coordenador da Câmara Técnica de Segurança Pública do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) e integra o Conselho Superior de Segurança (Coseg) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

À frente da Secretaria de Segurança Pública, terá a responsabilidade de coordenar as políticas estaduais de prevenção e combate à criminalidade, integrar as forças de segurança, fortalecer o trabalho das polícias e definir estratégias para ampliar a proteção da população paranaense.

Sergio Moro assume o Governo do Paraná em 6 de janeiro de 2027. Até lá, deverá anunciar os demais integrantes do secretariado.

Representantes das equipes se reuniram pela primeira vez nesta quinta-feira (05). Foto: Víctor Coutant
TRANSIÇÃO DE GOVERNO Há 4 dias

Equipes de Moro e Ratinho Junior iniciam transição do governo do Paraná

Nomes dos integrantes dos dois grupos foram apresentados nesta quinta-feira (5), em Curitiba; representantes formalizaram o início dos trabalho

 Foto: Gelson Bampi
PARANÁ Há 2 semanas

Sérgio Moro fala sobre relação com governo federal e projeto de governo para o Paraná

Governador eleito visitou a Fiep, em Curitiba, e abordou a escolha de secretários, a redução da estrutura administrativa e as prioridades para a próxima gestão

 Governador eleito do Paraná divulgou posicionamento em seu perfil da rede social X. Foto:  Carlos Costa/CMC
POSICIONAMENTO Há 2 semanas

Moro dispara sobre reeleição de Lula: “Não foi o esperado”

Governador eleito do Paraná afirmou que a maioria dos paranaenses se posicionou contra Lula e defendeu que questionamentos da oposição sejam esclarecidos

 Moro foi eleito governador do Paraná no dia 4 de outubro, com 50,1% dos votos válidos. Foto Divulgação
PELA PARCERIA Há 2 semanas

Moro vota em Curitiba e manda recado sobre Flávio Bolsonaro

Eleito governador do Paraná no primeiro turno, senador demonstrou confiança na vitória do candidato do PL e destacou a importância de uma parceria com o futuro governo federal

 Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, Pricilla é o primeiro nome confirmado para compor o secretariado da próxima gestão. Foto: Reprodução/Assessoria
NOME CONFIRMADO Há 3 semanas

Moro anuncia Pricilla Santana como secretária da Fazenda do Paraná

Atual secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, economista será a primeira mulher e o primeiro nome confirmado para compor o secretariado do governador eleito

Publicidade
Últimas notícias
FALTA DE ENERGIA Há 2 horas

Moradores de Arapoti estão há mais de 48 horas sem energia após temporal
INVESTIMENTOS Há 3 horas

Conselheiro Mairinck recebe ônibus, van e maquinários para reforçar serviços públicos
NOVO GOVERNO Há 3 horas

Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 4 horas

Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas na PR-151, em Carambeí
TOORO NAGASHI Há 4 horas

Lanternas que carregam memórias

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados