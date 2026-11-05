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Equipes de Moro e Ratinho Junior iniciam transição do governo do Paraná

Nomes dos integrantes dos dois grupos foram apresentados nesta quinta-feira (5), em Curitiba; representantes formalizaram o início dos trabalho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
05/11/2026 às 14h23
Equipes de Moro e Ratinho Junior iniciam transição do governo do Paraná
Representantes das equipes se reuniram pela primeira vez nesta quinta-feira (05). Foto: Víctor Coutant

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Representantes da equipe de transição do governador eleito Sergio Moro e do atual governo de Carlos Massa Ratinho Junior se reuniram pela primeira vez nesta quinta-feira (5), no Chapéu do Pensador, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, para dar início aos trabalhos de transição na gestão do Governo do Paraná. Durante o encontro, foram apresentados os integrantes dos dois grupos e também foi entregue o ofício com uma solicitação de informações sobre a atual gestão.

O governador eleito e o atual não participaram da reunião. A formalização também foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4).

A partir de agora, o grupo terá acesso a dados sobre a situação financeira do Paraná, a estrutura administrativa, os contratos, os programas e as obras em andamento, entre outros aspectos da gestão estadual.

“Este é um passo fundamental para que possamos conhecer em profundidade a realidade da administração estadual. Com acesso às informações e aos dados do governo, teremos condições de fazer um diagnóstico mais preciso da situação do Paraná, identificar as prioridades e preparar as decisões que serão tomadas a partir de janeiro. Queremos começar o governo com planejamento, responsabilidade e clareza sobre os desafios que teremos pela frente”, afirmou Sergio Moro.

O processo foi regulamentado pelo Decreto nº 15.525, assinado por Ratinho Junior em 26 de outubro. A norma estabelece as regras para o compartilhamento de informações entre a atual administração e os representantes do governador eleito, garantindo condições para o planejamento da próxima gestão e a continuidade dos serviços públicos.

Equipe de Moro

O Decreto nº 15.659, publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4), oficializou os dez nomes indicados pelo governador eleito:

* Lucas Alves de Lima Barros de Góes – coordenador-geral;

* Pricilla Maria Santana;

* Aparecida de Fátima Gavioli;

* Edson José de Vasconcelos;

* Louise Caroline Campos Low;

* Luiz Rodrigo Grochocki;

* Fernando Hideyo Yokemura;

* Vinicius Klein;

* Itanielson Dantas Silveira Cruz;

* Lucca Silva Perdigão.

Representantes do atual governo

O mesmo decreto instituiu a Comissão de Transição, formada por representantes da administração de Ratinho Junior, responsáveis pela interlocução com o grupo de Moro. A composição é a seguinte:

Coordenadores:

* Renato Guimarães Adur – coordenador-geral;

* Darci Plana;

* Daniel Wesley Vilas Boas Rocha.

Membros:

* Alexandre Castro Fernandes;

* Bihl Elerian Zanetti;

* Camila Mileke Scucato;

* Henrique Bonatto Rego Barbosa;

* João Luiz Giona Junior;

* Luciano Borges dos Santos;

* Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida;

* Maiquel Guilherme Zimann;

* Paulo Mateus Charelli;

* Renan Barbosa Lopes Ferreira.

A transição antecede a posse de Sergio Moro, marcada para 6 de janeiro de 2027, quando ele assumirá o comando do Executivo estadual.

Foto: Gelson Bampi
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