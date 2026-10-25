Moro vota em Curitiba e manda recado sobre Flávio Bolsonaro

Moro foi eleito governador do Paraná no dia 4 de outubro, com 50,1% dos votos válidos. Foto Divulgação

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

O senador Sergio Moro (PL), eleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições 2026, votou neste domingo (25), em Curitiba, e aproveitou a ocasião para manifestar apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Durante conversa com jornalistas, Moro afirmou confiar na vitória do candidato e destacou a importância de uma possível parceria entre o governo paranaense e o Palácio do Planalto.

Para o governador eleito, ter um aliado político no comando do país poderá facilitar o diálogo com Brasília e fortalecer projetos de desenvolvimento para o Paraná. Moro também destacou a relação da família Bolsonaro com o estado e relembrou ações realizadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É importante ter um aliado do estado no Palácio do Planalto, dado o que fez o pai dele durante a gestão para o Paraná e também o carinho que o Flávio tem em relação ao nosso estado”, declarou.

Moro foi eleito governador do Paraná no dia 4 de outubro, com 50,1% dos votos válidos, o equivalente a aproximadamente 3,1 milhões de votos. O resultado garantiu a vitória ainda no primeiro turno, superando adversários como Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT).

Após a eleição, o senador afirmou que pretende iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no estado, priorizando o crescimento econômico, a melhoria dos serviços públicos e ações voltadas à população paranaense. Também sinalizou que pretende aproveitar iniciativas positivas de administrações anteriores, ao mesmo tempo em que buscará colocar em prática as propostas apresentadas durante a campanha.

Aproximação com Bolsonaro fortalece planos políticos de Moro

A declaração deste domingo reforça a reaproximação política entre Sergio Moro e a família Bolsonaro, iniciada após o senador deixar o União Brasil e ingressar no Partido Liberal, em março deste ano.

A mudança partidária abriu caminho para sua candidatura ao governo estadual e fortaleceu o palanque do PL no Paraná. O movimento também marcou uma nova fase na relação entre Moro e o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, após o rompimento ocorrido em 2020, quando o então ministro da Justiça deixou o governo federal em meio a divergências políticas.

Com a vitória no primeiro turno, Moro agora acompanha o desfecho da eleição presidencial de 2026, apostando em um cenário de alinhamento político entre o Paraná e Brasília.

Caso Flávio Bolsonaro vença a disputa, a expectativa manifestada pelo governador eleito é de uma relação próxima com o governo federal, especialmente na articulação de projetos e investimentos para o estado.