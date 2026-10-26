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Moro dispara sobre reeleição de Lula: “Não foi o esperado”

Governador eleito do Paraná afirmou que a maioria dos paranaenses se posicionou contra Lula e defendeu que questionamentos da oposição sejam esclarecidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
26/10/2026 às 10h30
Moro dispara sobre reeleição de Lula: “Não foi o esperado”
Governador eleito do Paraná divulgou posicionamento em seu perfil da rede social X. Foto:  Carlos Costa/CMC

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), comentou o resultado da eleição presidencial de 2026 e afirmou que o desfecho da disputa não correspondeu às expectativas de seu grupo político. Em publicação na rede social X, Moro também mencionou questionamentos apresentados pela oposição e defendeu que sejam esclarecidos.

Na manifestação, Moro destacou o posicionamento dos eleitores paranaenses em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o estado demonstrou resistência à candidatura petista.

"A maioria expressiva dos paranaenses se posicionou contra Lula", escreveu.

Em seguida, o governador eleito reconheceu que o resultado nacional ficou distante do esperado por seu campo político.

"Ainda assim o resultado da eleição presidencial não foi o que esperávamos", declarou.

Questionamentos sobre a eleição

Na mesma publicação, Moro mencionou a existência de dúvidas levantadas pela oposição sobre o processo eleitoral, sem apresentar detalhes sobre quais seriam os pontos questionados.

"Há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos", afirmou.

A declaração não especifica eventuais irregularidades nem apresenta elementos que coloquem em dúvida a validade do resultado eleitoral. O posicionamento também não esclarece se Moro pretende adotar alguma medida formal relacionada aos questionamentos mencionados.

Compromisso com o Paraná

Apesar das críticas ao resultado da disputa presidencial, Moro afirmou que continuará defendendo seus posicionamentos políticos independentemente de quem ocupe a Presidência da República.

"Seguiremos firmes na defesa do Brasil, dos nossos valores e da liberdade, independentemente de quem for o presidente", escreveu.

O governador eleito também aproveitou a manifestação para reforçar suas prioridades à frente do Executivo estadual, destacando a intenção de promover oportunidades, desenvolvimento e liberdade no Paraná.

Segundo Moro, seu compromisso é transformar o estado em uma referência nesses princípios, utilizando a expressão "Fortaleza da Liberdade" para descrever o projeto de governo que pretende implementar.

A publicação foi encerrada com uma mensagem religiosa, na qual o governador eleito pediu proteção para o Brasil e para o Paraná.

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