Moro dispara sobre reeleição de Lula: “Não foi o esperado”

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), comentou o resultado da eleição presidencial de 2026 e afirmou que o desfecho da disputa não correspondeu às expectativas de seu grupo político. Em publicação na rede social X, Moro também mencionou questionamentos apresentados pela oposição e defendeu que sejam esclarecidos.
Na manifestação, Moro destacou o posicionamento dos eleitores paranaenses em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o estado demonstrou resistência à candidatura petista.
"A maioria expressiva dos paranaenses se posicionou contra Lula", escreveu.
Em seguida, o governador eleito reconheceu que o resultado nacional ficou distante do esperado por seu campo político.
Na mesma publicação, Moro mencionou a existência de dúvidas levantadas pela oposição sobre o processo eleitoral, sem apresentar detalhes sobre quais seriam os pontos questionados.
"Há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos", afirmou.
A declaração não especifica eventuais irregularidades nem apresenta elementos que coloquem em dúvida a validade do resultado eleitoral. O posicionamento também não esclarece se Moro pretende adotar alguma medida formal relacionada aos questionamentos mencionados.
Apesar das críticas ao resultado da disputa presidencial, Moro afirmou que continuará defendendo seus posicionamentos políticos independentemente de quem ocupe a Presidência da República.
"Seguiremos firmes na defesa do Brasil, dos nossos valores e da liberdade, independentemente de quem for o presidente", escreveu.
O governador eleito também aproveitou a manifestação para reforçar suas prioridades à frente do Executivo estadual, destacando a intenção de promover oportunidades, desenvolvimento e liberdade no Paraná.
Segundo Moro, seu compromisso é transformar o estado em uma referência nesses princípios, utilizando a expressão "Fortaleza da Liberdade" para descrever o projeto de governo que pretende implementar.
A publicação foi encerrada com uma mensagem religiosa, na qual o governador eleito pediu proteção para o Brasil e para o Paraná.