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Secretários Municipais de Indústria projetam plano de ação para fortalecer o setor nos Campos Gerais

Segundo encontro realizado pela AMCG, Sebrae e Sistema Fiep, na cidade de Castro, avançou na validação de demandas e na definição dos próximos passos para uma atuação integrada entre os municípios

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
09/10/2026 às 14h37
Secretários Municipais de Indústria projetam plano de ação para fortalecer o setor nos Campos Gerais
Reunião deu continuidade às discussões iniciadas no primeiro encontro e trouxe avanços para a construção de uma estratégia conjunta. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), em parceria com o Sebrae e o Sistema Fiep, realizou nesta quinta-feira (8), em Castro, o 2º Encontro entre Secretários – Diálogos para o Desenvolvimento Industrial Regional. A reunião deu continuidade às discussões iniciadas no primeiro encontro e trouxe avanços para a construção de uma estratégia conjunta voltada ao fortalecimento da indústria nos Campos Gerais.

Ao longo do encontro, foram debatidas estratégias com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios e, principalmente, apoiar o desenvolvimento e a competitividade das micro e pequenas indústrias da nossa região. A partir do levantamento de uma série de dados referentes às especificidades do setor em cada município, o próximo passo será apresentar as demandas, os desafios e as possíveis ações aos prefeitos da região, de forma conjunta, por meio da AMCG.

A pauta da reunião incluiu debates acerca das potencialidades, dos atrativos e do perfil econômico de cada cidade da região, estratégias para a captação de novos investimentos, ampliação da mão de obra qualificada, entre outros pontos considerados fundamentais para o desenvolvimento do setor industrial.

Trabalho conjunto

De acordo com a diretora executiva da AMCG, Katiane Pires, o segundo encontro permitiu validar e ampliar as demandas apresentadas anteriormente. "Já tivemos um primeiro encontro muito produtivo, no qual os municípios apresentaram suas demandas, e hoje estamos fazendo essa validação. Como tivemos mais municípios participando nesta etapa, acreditamos que esse mapeamento será ainda mais coeso com a realidade da nossa região e dos Campos Gerais. Estabelecendo esse diálogo também junto aos prefeitos e prefeitas, poderemos projetar ações concretas para a região, visando ao desenvolvimento industrial", explica.

A consultora do Sebrae/PR, Joslaine Schmidt, destaca que o objetivo da etapa era justamente avançar no levantamento realizado anteriormente, com foco na construção de uma agenda estruturada de ações. "No primeiro encontro, fizemos um mapeamento de possíveis ações para o desenvolvimento regional. O objetivo de hoje era priorizar essas ações para que elas possam, de fato, se transformar em um plano de ação. Queremos dar efetividade a esse trabalho, contribuindo para o desenvolvimento e a competitividade territorial das pequenas indústrias", afirma.

Para o coordenador do Conselho Regional da Fiep, Rafael Rickli, o trabalho desenvolvido nos encontros faz parte de um processo contínuo de construção conjunta. "Esta foi também uma continuação da primeira reunião. Visualizamos o que precisa ser trabalhado e, agora, entramos na construção de um plano de ação. A ideia é continuar trabalhando em um ciclo para fortalecer toda a indústria da região de maneira integrada. Esse é o principal ponto que estamos trabalhando a partir das informações levantadas na primeira reunião", destaca.

Castro fortalece setor industrial

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Castro, Kasciano Morais, destaca o processo de consolidação do município no setor e a importância da articulação promovida pela AMCG, Sebrae e Sistema Fiep junto às demais cidades.

"Castro vem buscando, no cenário econômico, se consolidar cada vez mais como um polo regional comercial, industrial e também turístico. Quando temos a Fiep, o Sebrae e a AMCG organizando esses encontros regionais, isso é muito importante para a cidade, para mostrar esse posicionamento e também buscar novas estratégias", afirma.

O responsável pela pasta aponta que o município tem ampliado sua relevância no segmento. "Castro realmente tem se consolidado na questão industrial. Hoje, empregamos muitas pessoas nesta área, que também vêm de fora da cidade. Temos um número que impressiona: cerca de duas mil pessoas de outros municípios vêm trabalhar diariamente em Castro", destaca.

Kasciano também aponta novas perspectivas geradas pela expansão da infraestrutura do município. "O Parque Industrial II, após a entrega do Contorno Norte, possibilitou novas oportunidades para Castro no cenário nacional e internacional, inclusive para a chegada de grandes empresas", completa.

Foto: Divulgação
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