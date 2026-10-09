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AliExpress e Correios renovam acordo para acelerar entregas de compras no Brasil

Parceria prevê redução nos prazos de entrega, melhorias no rastreamento e reforço na distribuição de encomendas durante a Black Friday e outras datas de grande movimento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 10h53 Atualizada em 09/10/2026 às 10h56
AliExpress e Correios renovam acordo para acelerar entregas de compras no Brasil
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os consumidores brasileiros que fazem compras pelo AliExpress poderão receber suas encomendas mais rapidamente. Os Correios e a plataforma chinesa renovaram uma parceria para melhorar a distribuição de produtos no Brasil, ampliar a capacidade logística e tornar o rastreamento dos pedidos mais eficiente. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira (8).

A iniciativa busca preparar as operações para o aumento no volume de compras esperado nos próximos meses, especialmente durante a Black Friday, em novembro, e o tradicional festival de compras de 11 de novembro, conhecido como Dia dos Solteiros, uma das principais datas promocionais do comércio eletrônico chinês.

Além da renovação da parceria, as empresas assinaram um memorando de entendimentos para fortalecer a cooperação logística e desenvolver soluções capazes de agilizar o transporte e a entrega das mercadorias.

Entregas mais rápidas e rastreamento aprimorado

Entre os principais objetivos do acordo estão a redução do tempo de espera dos consumidores, a ampliação da capacidade de processamento das encomendas e a melhoria das informações disponibilizadas durante o transporte dos produtos.

Na prática, a expectativa é que os pedidos realizados pelo AliExpress tenham um fluxo de distribuição mais eficiente, desde a chegada ao Brasil até a entrega no endereço do comprador.

Apesar das melhorias previstas, as empresas ainda não divulgaram quanto tempo poderá ser reduzido nos prazos de entrega nem quando as mudanças começarão a produzir resultados para os consumidores.

Correios apostam em expansão internacional

A parceria integra as estratégias de expansão internacional dos Correios, previstas no Plano de Reestruturação da estatal. A proposta é fortalecer a participação da empresa no mercado de encomendas internacionais e acompanhar o crescimento das compras realizadas em plataformas estrangeiras.

Segundo o presidente dos Correios, Emmanuel Rondon, a estatal está preparada para atender ao aumento da demanda esperado para o fim do ano.

"Estamos preparados para o aumento do volume de encomendas previsto para o fim do ano, com uma logística robusta e integrada, que conecta o Brasil ao e-commerce global e garante mais agilidade aos consumidores", afirmou.

O acordo foi formalizado em setembro, durante uma reunião realizada na sede do Alibaba Group, em Hangzhou, na China. O grupo é responsável pelo AliExpress, uma das plataformas internacionais de compras utilizadas por consumidores brasileiros.

A expectativa é que a cooperação ajude a reduzir gargalos logísticos em períodos de grande movimentação comercial, embora os resultados dependam da implementação das medidas anunciadas.

Com informações de Agência Brasil.

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