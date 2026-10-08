Publicidade

Luís Felipe Cunha se filia ao PL e prepara chegada ao Senado em 2027

Primeiro suplente de Sergio Moro, advogado deixa o União Brasil e passa a integrar o partido do governador eleito do Paraná e do presidenciável Flávio Bolsonaro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
08/10/2026 às 17h03
Luís Felipe Cunha se filia ao PL e prepara chegada ao Senado em 2027
O advogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou nesta quinta-feira (8), em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O advogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou nesta quinta-feira (8), em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). O ato foi ratificado pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e pelo presidenciável Flávio Bolsonaro.

Cunha deverá assumir a cadeira de Moro no Senado Federal a partir de janeiro de 2027, quando o senador deixará o cargo para tomar posse como governador do Paraná. Com a filiação, o futuro senador passa a integrar o mesmo partido de Moro e do governador eleito.

A mudança também reorganiza a composição política da bancada paranaense no Senado. A partir de 2027, Cunha deverá atuar ao lado de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), eleitos para o Senado nas eleições de 4 de outubro.

“Ocupar uma cadeira no Senado da República é um privilégio que traz junto uma grande responsabilidade. O meu maior compromisso è com o povo do Paraná e, por isso, minha atuação será pautada nos mesmos princípios e valores que o governador eleito Sergio Moro partilha. Vamos trabalhar muito para tornar o Paraná ainda mais forte e desenvolvido, defendendo com protoganismo o nosso Agro e a liberdade econômica”, afirmou Cunha.

Segundo ele, a atuação em Brasília terá como foco a defesa dos interesses do Paraná e a articulação com o novo governo estadual.

“Nós vamos fazer um mandato em Brasília valorizando o Estado do Paraná, o povo paranaense, buscando trazer recursos para cá de modo que a gente, realmente, possa fazer a diferença para a população paranaense”, acrescentou.

Da advocacia ao Senado

Aos 47 anos, Luís Felipe Cunha assumirá seu primeiro cargo eletivo. Natural de São Paulo, ele mora em Curitiba desde 1994. Formado em Direito pela PUC PR, com Mestrado em Direito Econômico- Social pela mesma instituição.

Foi diretor Jurídico de uma grande empresa de telecomunicações. Eleito Vice Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná por dois mandatos e membro do Tribunal de  Ética e Displina da OAB por nove anos.

Desde 2009 é sócio do escritório Vosgerau e Cunha.

Em 2022, elegeu-se Senador Primeiro Suplente na chapa encabeçada por Sergio Moro.

Sergio Moro retomou a agenda política nesta segunda e terça-feira ao lado dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Foto: Assessoria
GOVERNADOR ELEITO Há 1 dia

Moro retoma agenda e entra na campanha de Flávio Bolsonaro

Governador eleito reúne aliados do Paraná, inicia tratativas para a transição e deve assumir papel ativo no segundo turno presidencial

 “Nós, como eu disse desde o início dessa campanha, vamos dar continuidade às obras e aos projetos do atual governo”, afirmou. Foto: Reprodução/Diário do Sudoeste
CONTINUIDADE Há 3 dias

Moro promete manter obras, reduzir secretarias e montar governo técnico no Paraná

Governador eleito afirma que transição começa imediatamente e garante parceria com todos os prefeitos, inclusive os que apoiaram adversários

 Sergio Moro vai conduzir o Paraná no enfrentamento de desafios pelos próximos quatro anos. — Foto: Foto: Assessoria de Imprensa
NOVO GOVERNO Há 3 dias

Moro assume Paraná com cinco desafios pela frente

Governador eleito terá desafios na saúde, energia, eventos climáticos, combate à violência contra mulher e relação com o Governo Federal

Publicidade
Últimas notícias
ADI-PR Há 8 horas

09 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
ORIENTAÇÕES Há 8 horas

Como se preparar para as chuvas intensas do El Niño é o assunto do programa Assembleia Entrevista
ED 3528 - 09-10-2026 Há 8 horas

ED 3528 - 09-10-2026
FILIAÇÃO AO PL Há 8 horas

Luís Felipe Cunha se filia ao PL e prepara chegada ao Senado em 2027
NOVAS EMPRESAS Há 8 horas

Paraná fecha terceiro trimestre com saldo positivo de 148 mil novas empresas e alta de 23,8%

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 09 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados