Luís Felipe Cunha se filia ao PL e prepara chegada ao Senado em 2027

O advogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou nesta quinta-feira (8), em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O advogado Luís Felipe Cunha, primeiro suplente do senador Sergio Moro, formalizou nesta quinta-feira (8), em Brasília, sua filiação ao Partido Liberal (PL). O ato foi ratificado pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e pelo presidenciável Flávio Bolsonaro.

Cunha deverá assumir a cadeira de Moro no Senado Federal a partir de janeiro de 2027, quando o senador deixará o cargo para tomar posse como governador do Paraná. Com a filiação, o futuro senador passa a integrar o mesmo partido de Moro e do governador eleito.

A mudança também reorganiza a composição política da bancada paranaense no Senado. A partir de 2027, Cunha deverá atuar ao lado de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), eleitos para o Senado nas eleições de 4 de outubro.

“Ocupar uma cadeira no Senado da República é um privilégio que traz junto uma grande responsabilidade. O meu maior compromisso è com o povo do Paraná e, por isso, minha atuação será pautada nos mesmos princípios e valores que o governador eleito Sergio Moro partilha. Vamos trabalhar muito para tornar o Paraná ainda mais forte e desenvolvido, defendendo com protoganismo o nosso Agro e a liberdade econômica”, afirmou Cunha.

Segundo ele, a atuação em Brasília terá como foco a defesa dos interesses do Paraná e a articulação com o novo governo estadual.

“Nós vamos fazer um mandato em Brasília valorizando o Estado do Paraná, o povo paranaense, buscando trazer recursos para cá de modo que a gente, realmente, possa fazer a diferença para a população paranaense”, acrescentou.

Da advocacia ao Senado

Aos 47 anos, Luís Felipe Cunha assumirá seu primeiro cargo eletivo. Natural de São Paulo, ele mora em Curitiba desde 1994. Formado em Direito pela PUC PR, com Mestrado em Direito Econômico- Social pela mesma instituição.

Foi diretor Jurídico de uma grande empresa de telecomunicações. Eleito Vice Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná por dois mandatos e membro do Tribunal de Ética e Displina da OAB por nove anos.

Desde 2009 é sócio do escritório Vosgerau e Cunha.

Em 2022, elegeu-se Senador Primeiro Suplente na chapa encabeçada por Sergio Moro.