Paraná fecha terceiro trimestre com saldo positivo de 148 mil novas empresas e alta de 23,8%

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná fechou o terceiro trimestre de 2026 com saldo positivo de 148.200 empresas. O resultado é 23,8% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o Estado acumulou saldo positivo de 119.728 negócios. O saldo considera a diferença entre as empresas abertas e as fechadas de janeiro a setembro.

Os dados do Painel Mensal da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) mostram que foram abertas no Estado 317.127 empresas entre janeiro e setembro de 2026, um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 279.098 novos negócios. Já o número de empresas baixadas foi de 168.927 nos primeiros nove meses deste ano.

Em setembro, foram abertas 33.545 empresas, alta de quase 14% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando foram 29.434. Nesse mesmo mês, ocorreram 17.778 baixas em 2026, o que resultou em um saldo mensal positivo de 15.767 empreendimentos. Com o desempenho acumulado do ano, o Paraná alcançou a marca de 2.032.426 empresas ativas, sendo que, desse total, 1.948.526 são matrizes e 83.900 são filiais. Entre os formatos empresariais, os Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam liderando as aberturas, com 202.894 registros de janeiro a setembro deste ano. Outro destaque foi a abertura de novas sociedades limitadas (LTDA), que avançaram 12% na comparação com o mesmo período de 2025, passando de 68.113 para 76.403 novos registros.

Para o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, o desempenho reforça o bom momento econômico do Estado em diferentes setores. “O Paraná é um estado aberto para quem quer empreender, com segurança jurídica e desburocratização de processos. Somos 100% digital, sem a necessidade de que o empreendedor venha pessoalmente até a Junta Comercial. Isso agiliza a liberação de contratos, que hoje acontecem em minutos”, destaca.

BAIXO RISCO

Políticas de simplificação administrativa como o programa Descomplica Paraná, criado em 2019 para facilitar a abertura, alteração e encerramento de empresas, ajudam a explicar esse bom desempenho, com saldo de aberturas maior do que o de baixas.

O objetivo é promover uma liberação mais rápida do CNPJ e autorizações para empresas de baixo risco, que podem ser concluídas em menos de 24 horas. Para isso, foram criadas soluções para simplificar o fechamento de empresas e a atuação de um comitê permanente de desburocratização com participação da sociedade civil.

Parte dessa desburocratização passa pelo Selo de Baixo Risco, que possui 975 atividades econômicas dispensadas de alvará e licenças. Foram beneficiadas em 2026, de janeiro a setembro, 32.923 novas empresas e filiais, além de 22.996 alterações de empresas, totalizando 55.919. As cidades de Curitiba (17.595), Maringá (5.123) e Londrina (3.907) foram as que tiveram o maior número de empresas beneficiadas com o Selo.