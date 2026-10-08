Primavera acende alerta para proteção solar e cuidados com a pele

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A chegada da primavera marca o aumento das temperaturas e das atividades ao ar livre e reforça a importância dos cuidados com a exposição ao sol. O uso de protetor solar é necessário durante todo o ano, mas ganha ainda mais atenção nesta época, com a maior permanência em ambientes externos e o aumento da intensidade da radiação ultravioleta (UV).

O alerta ganha relevância diante dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). A Estimativa 2026–2028 aponta que o Brasil deve registrar cerca de 263 mil novos casos anuais de câncer de pele não melanoma, o tipo de câncer mais frequente no país.

Segundo Maurício Poliquesi, farmacêutico das Farmácias Nissei, um dos principais equívocos é associar o protetor solar apenas à praia, piscina ou aos dias de calor intenso.

“A radiação ultravioleta está presente durante todo o ano, inclusive em dias nublados. Por isso, o protetor solar precisa fazer parte da rotina, principalmente nas áreas que ficam mais expostas, como rosto, pescoço, colo, braços e mãos. O cuidado diário ajuda a reduzir os danos provocados pela exposição acumulada ao sol ao longo da vida”, explica.

Uso correto e proteção para toda família

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de protetores de amplo espectro, com proteção contra os raios UVA e UVB e FPS 30 ou superior. Em situações de maior exposição, a reaplicação deve ocorrer a cada duas horas ou após contato com água, transpiração intensa ou uso de toalha.

“Não basta usar o protetor, é preciso aplicá-lo de forma adequada e não esquecer da reaplicação. Outro ponto importante é escolher um produto compatível com o tipo de pele, a idade e a atividade que será realizada. Para crianças e pessoas com pele mais sensível, por exemplo, existem formulações específicas”, orienta Poliquesi.

Com opções para diferentes públicos e rotinas de cuidado, as Farmácias Nissei oferecem a Linha Solar Aishy, marca própria que reúne protetores corporais com FPS 30, 50 e 70, facial FPS 70, infantil FPS 60 e pós-sol, comercializados exclusivamente na rede. As formulações contam com Aloe Vera, e os protetores corporais possuem resistência à água, textura leve, toque seco e rápida absorção.

A versão infantil foi desenvolvida para peles sensíveis, contém vitamina E, é resistente à água e não arde os olhos. Os produtos são veganos e possuem selo Cruelty Free and Vegan. As bisnagas também levam o selo I’m Green, que identifica embalagens produzidas com polietileno verde (PE), proveniente de fonte renovável.

“A chegada da primavera é um bom momento para reforçar esse hábito, mas a proteção solar não deve ser sazonal. Pequenos cuidados incorporados à rotina fazem diferença para a saúde da pele no longo prazo”, finaliza o farmacêutico.

Além do filtro solar, medidas como o uso de chapéus, óculos escuros, roupas que protejam a pele e a busca por sombra ajudam a reduzir os efeitos da radiação ultravioleta.

Sobre as Farmácias Nissei

Com 40 anos de tradição no mercado paranaense e atuação nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal, a Nissei é considerada a oitava maior rede de farmácias do país, segundo o ranking da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A rede é credenciada do Programa do Governo Federal Farmácia Popular, que oferta condições especiais e até remédios essenciais gratuitos.

A empresa conta com mais de 470 lojas, que geram cerca de 7,5 mil empregos diretos e atendem a mais de 5 milhões de clientes por ano. A rede foi responsável por introduzir o conceito de drugstore no mercado paranaense e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas são conhecidas por seus espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados, que promovem o melhor atendimento profissional.