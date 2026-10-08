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“É muita sorte”: compra de R$ 4,75 faz idoso ganhar R$ 50 mil no Paraná

Morador de Cascavel de 63 anos participou do sorteio com apenas uma nota fiscal e conquistou o segundo maior prêmio do mês do Nota Paraná; caso surpreendeu até a coordenação do programa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/10/2026 às 11h06
“É muita sorte”: compra de R$ 4,75 faz idoso ganhar R$ 50 mil no Paraná
Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma compra de apenas R$ 4,75 foi suficiente para transformar a sorte de um idoso de Cascavel, no Oeste do Paraná. O homem, de 63 anos, conquistou um prêmio de R$ 50 mil no sorteio do Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (8), mesmo tendo participado com apenas uma nota fiscal.

Morador do bairro Neva, o consumidor levou o segundo maior prêmio do sorteio de outubro com o bilhete de número 4.902.357. O resultado chamou a atenção até mesmo da coordenação do programa, já que nunca havia sido registrado um prêmio principal com um valor de compra tão baixo.

Segundo Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o caso é inédito nos 11 anos de existência do programa.

“Já tivemos ganhadores que levaram R$ 1 milhão e R$ 100 mil gastando pouco, mas sempre ali na faixa dos R$ 100. É a primeira vez, em 11 anos de programa, que temos alguém com tanta sorte assim”, destacou.

Para a coordenadora, o resultado reforça a importância de solicitar o CPF na nota fiscal, independentemente do valor da compra.

“É a prova de que todo CPF na nota importa”, acrescentou.

O maior prêmio do sorteio desta quinta-feira também foi destinado a um consumidor que realizou compras inferiores a R$ 1 mil. O ganhador é morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e recebeu R$ 100 mil após participar com cinco bilhetes gerados a partir de quatro notas fiscais, que somaram R$ 878,23. O bilhete contemplado foi o de número 30.425.285.

Os dois vencedores concorreram com aproximadamente 3,37 milhões de consumidores cadastrados no Nota Paraná. Ao todo, foram gerados 31,58 milhões de bilhetes referentes às compras realizadas em junho.

Além dos dois principais ganhadores, o programa contemplou outros 100 consumidores com prêmios de R$ 1 mil, oito mil pessoas com R$ 100 e mais 35 mil participantes com R$ 50.

Somados, os valores destinados às pessoas físicas chegaram a aproximadamente R$ 2,8 milhões. Entidades sociais cadastradas no programa também receberam R$ 2,2 milhões em premiações.

Saiba como participar do Nota Paraná

Para concorrer aos sorteios, o consumidor precisa estar cadastrado no programa e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras realizadas em estabelecimentos comerciais do Paraná.

As notas fiscais registradas geram bilhetes para os sorteios mensais, além de possibilitarem o acúmulo de créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante.

O cadastro é gratuito e pode ser realizado pelo site oficial do Nota Paraná, mediante o preenchimento dos dados pessoais.

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