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Sandro Alex declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Candidato do PSD ao governo estadual afirmou que decisão mantém coerência com sua trajetória e defendeu “mudança” no comando do país

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/10/2026 às 09h25
Sandro Alex declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno
“Eu sempre disse que eu espero que o Brasil tenha mudanças, e nós precisamos de mudança”, disse Sandro Alex. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Derrotado na disputa pelo governo do Paraná, Sandro Alex (PSD) anunciou nesta segunda-feira (5) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A declaração ocorreu um dia após Sergio Moro (PL) vencer a disputa estadual ainda no primeiro turno.

“Eu sempre disse que eu espero que o Brasil tenha mudanças, e nós precisamos de mudança.

Sandro afirmou que pretende participar da campanha presidencial e trabalhar pela vitória de Flávio Bolsonaro no dia 25 de outubro. Segundo ele, a decisão está alinhada ao posicionamento adotado durante sua trajetória política e ao longo da campanha eleitoral.

“Na eleição presidencial, nós temos um segundo turno, e eu tenho que ser aqui coerente com a minha história e tudo aquilo que falei ao longo da minha caminhada. Eu estarei apoiando o Flávio Bolsonaro”, declarou.

O deputado também defendeu uma mudança no comando do governo federal.

“Eu sempre disse que eu espero que o Brasil tenha mudanças, e nós precisamos de mudança. Então, o meu voto e o meu apoio vai ao Flávio Bolsonaro para que ele seja vitorioso e nós tenhamos essa mudança no Brasil”, completou.

Sandro agradece votos e apoio de Ratinho Junior

Na primeira manifestação após o resultado das urnas, Sandro Alex também agradeceu aos eleitores que apoiaram sua candidatura e destacou a parceria com o governador Ratinho Junior.

O candidato derrotado afirmou que os últimos anos foram marcados por “trabalho e transformações importantes” no Paraná e disse acreditar que a atual gestão deixará saudades entre os paranaenses.

Sandro ainda desejou sucesso aos candidatos eleitos e afirmou que espera que os próximos gestores continuem trabalhando pelo Estado “com responsabilidade e compromisso”.

Deputado volta a Brasília e participa da transição

Com o fim da campanha estadual, Sandro Alex informou que dará continuidade ao mandato de deputado federal nos próximos meses.

Ele também deve auxiliar Ratinho Junior na equipe responsável pela transição para o governo de Sergio Moro, eleito governador do Paraná no domingo (4).

Moro venceu a eleição estadual no primeiro turno. Já na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro avançou ao segundo turno e agora busca ampliar alianças políticas para a votação decisiva de 25 de outubro.

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