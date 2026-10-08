El Niño atinge nível ‘muito forte’ e Paraná pode registrar novos temporais extremos em outubro

De acordo com o Simepar, o Paraná registrou 14 tornados entre janeiro e o início de outubro. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta um cenário de atenção redobrada diante do avanço do El Niño, fenômeno climático que atingiu intensidade considerada ‘muito forte’ e pode favorecer a ocorrência de novas tempestades ao longo de outubro. Entre junho e setembro, mais de 153 mil paranaenses foram afetados por eventos climáticos extremos, enquanto seis pessoas morreram em decorrência dos temporais.

Segundo levantamento da Defesa Civil Estadual, foram registradas mais de 450 ocorrências relacionadas a fenômenos meteorológicos nos últimos quatro meses, incluindo vendavais, granizo, chuvas intensas e tornados. Somente nesse período, nove tornados foram classificados no estado.

O cenário preocupa especialmente porque outubro é, historicamente, o mês com maior registro de eventos climáticos extremos no Paraná. Com a intensificação do El Niño, a tendência apontada pelos órgãos de monitoramento é de condições ainda mais favoráveis à formação de tempestades severas.

Temporais aumentaram nos últimos meses

Os números da Defesa Civil mostram uma evolução expressiva das ocorrências. Em junho, foram registrados 48 atendimentos relacionados a eventos meteorológicos. Em julho, foram 42. Já em agosto, o número saltou para 139, chegando a 223 em setembro.

O coordenador executivo da Defesa Civil do Paraná, coronel Ivan Ricardo Fernandes, explica que o comportamento do clima acompanha as projeções realizadas desde o primeiro semestre.

"A previsão tem se confirmado, desde a questão da elevação da temperatura lá no oceano Pacífico equatorial, que traz a confirmação desse El Niño", afirmou.

Segundo ele, a primavera já apresenta condições favoráveis à ocorrência de tempestades, cenário que pode ser potencializado pelo fenômeno climático.

Campos Gerais registraram tornado com ventos de até 332 km/h

Entre os episódios mais graves registrados neste ano está o tornado que atingiu Piraí do Sul, nos Campos Gerais, em 8 de agosto. Classificado como F3 na Escala Fujita, o fenômeno apresentou ventos estimados entre 253 km/h e 332 km/h.

O tornado destruiu residências, arrancou árvores e provocou prejuízos em propriedades rurais. Pelo menos 500 pessoas foram afetadas e uma ficou ferida. Famílias atingidas ainda enfrentam dificuldades para reconstruir suas casas.

O Norte Pioneiro e os Campos Gerais também registraram episódios recentes de tempo severo. Em municípios como Wenceslau Braz, Tomazina e Sapopema, os temporais provocaram quedas de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No início de outubro, Carambeí e Ponta Grossa também registraram um tornado do tipo landspout, caracterizado por formação diferente daquela associada às tempestades supercelulares.

Paraná já contabiliza 14 tornados em 2026

De acordo com o Simepar, o Paraná registrou 14 tornados entre janeiro e o início de outubro. As ocorrências atingiram diferentes regiões do estado, incluindo municípios dos Campos Gerais, Centro-Sul, Oeste e Norte.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. No Sul do Brasil, o fenômeno costuma favorecer volumes elevados de chuva e pode contribuir para a ocorrência de tempestades intensas.

A Defesa Civil mantém monitoramento permanente das condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os avisos oficiais.

Para receber alertas gratuitos de eventos severos, os moradores podem enviar o CEP por SMS para o número 40199.

Com informações de G1 Paraná.