“Vou fazer podcast”, diz Garotinho ao ser questionado sobre os próximos 4 anos

O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), desistiu, na manhã desta segunda-feira (5/10), de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida buscaria reverter o indeferimento de sua candidatura ao governo do estado. Durante uma coletiva de imprensa após a decisão, o ex-governador do RJ respondeu sobre o que fará agora, após o resultado do primeiro turno. A decisão encerra sua participação no pleito, no qual permanecia com a candidatura sub judice.

Questionado sobre o que fará agora que perdeu as eleições, o ex-governador respondeu: “Vou fazer podcast. Trabalhar na minha agência de propaganda”, declarou.

Eleições:

A retirada de Garotinho tem potencial para mudar as regras do jogo. Com 100% das urnas apuradas no domingo (4/10), o candidato Douglas Ruas (PL) fechou a disputa na liderança, com 49,27% dos votos válidos (4.271.199 votos). Eduardo Paes (PSD) ficou na segunda posição, com 42,76% (3.706.984 votos), seguido pelo próprio Garotinho, que somou 3,17% da preferência do eleitorado fluminense (274.411 votos).

Em um cenário normal, o percentual de Ruas forçaria um segundo turno entre ele e Eduardo Paes, já que não ultrapassa a marca de 50% mais um dos votos válidos necessários. Por outro lado, se os votos de Garotinho forem descartados da contagem final, baixando a base de totalização de 8.669.038 para 8.394.627 votos, Douglas Ruas saltaria para 50,88%, garantindo a eleição.

Fonte original Portal Leo Dias.