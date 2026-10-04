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Eleições entram nas últimas horas; veja até quando é possível votar

Eleitores que estiverem nas filas até as 17h ainda terão direito de votar neste primeiro turno

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/10/2026 às 15h13
Eleições entram nas últimas horas; veja até quando é possível votar
Os eleitores que ainda não compareceram às urnas têm até as 17h, pelo horário de Brasília, para participar do primeiro turno. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As Eleições 2026 entraram nas últimas duas horas de votação neste domingo (04). Os eleitores que ainda não compareceram às urnas têm até as 17h, pelo horário de Brasília, para participar do primeiro turno.

Ainda não votou? É possível comparecer até as 17h

Quem ainda não votou pode comparecer à sua seção eleitoral até as 17h. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Também é possível utilizar o e-Título como documento de identificação quando o aplicativo apresentar a fotografia do eleitor.

O título de eleitor em papel não é obrigatório para votar. Entretanto, é importante saber previamente o número da seção e o local de votação.

O eleitor que chegar ao local dentro do horário e estiver na fila às 17h terá garantido o direito de votar. Após esse horário, os mesários realizam os procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral para assegurar a votação de quem chegou antes do encerramento.

Neste primeiro turno, o eleitor precisa escolher seis vezes: deputado federal, deputado estadual, dois candidatos ao Senado, governador e presidente da República.

Apuração começa após o fechamento das urnas

Até o encerramento da votação, não há divulgação oficial de quantas pessoas já votaram. Os números de comparecimento e abstenção começam a ser conhecidos depois das 17h, com o fechamento das urnas e o início da totalização.

Após o término da votação, cada urna eletrônica emite o Boletim de Urna, documento que apresenta a quantidade de votos registrada para cada candidato naquela seção. Os dados são então encaminhados para a Justiça Eleitoral e passam a integrar a totalização.

A partir das 17h, a atenção deixa os locais de votação e se volta para a apuração. A Folha Extra acompanhará os resultados e a votação dos candidatos nas principais cidades da região.

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