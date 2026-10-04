Chuva alaga salas de escola e urnas são realocadas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - A forte chuva registrada em Andirá neste domingo (4) provocou alagamentos e prejuízos na Escola Michel Kairalla, que funciona como local de votação nas eleições deste domingo. Apesar dos transtornos, as seções eleitorais continuam funcionando normalmente.

Imagens registradas no local mostram grande quantidade de água dentro da escola, atingindo salas e outros espaços da instituição. Conforme informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, todas as salas que apresentam problemas no telhado foram alagadas durante a chuva. Já os ambientes onde a cobertura não apresenta problemas não foram atingidos pela água.

Além do alagamento, foram registrados prejuízos materiais. Algumas televisões teriam queimado após serem atingidas pela água. As imagens também mostram pisos completamente molhados e servidores trabalhando diante da situação provocada pela chuva.

O problema exigiu ainda uma reorganização das seções eleitorais instaladas na escola. As urnas que estavam nos ambientes atingidos pela água foram retiradas e realocadas para outros espaços dentro da própria instituição.

Com a mudança, a votação não precisou ser interrompida e segue normalmente na Escola Michel Kairalla. Os eleitores que têm o local indicado no título eleitoral podem comparecer normalmente para votar.

A orientação é para que os eleitores tenham atenção ao circular pelo prédio, principalmente devido aos pontos molhados provocados pela entrada de água.

Até o momento, não há informação de que urnas eletrônicas tenham sido danificadas pela chuva. Os principais prejuízos relatados estão relacionados à estrutura e aos equipamentos da escola.

A situação ocorre justamente durante o período de votação deste domingo, aumentando a preocupação com a manutenção do funcionamento das seções. Mesmo com o volume de água dentro de parte do prédio, a reorganização permitiu que os trabalhos eleitorais continuassem.