NOTA DE RETRATAÇÃO

A Folha Extra vem a público corrigir informações divulgadas em uma matéria publicada às 18h02 desta sexta-feira (2), pelo redator Davi Martins, sobre uma ocorrência registrada no Centro de Santana do Itararé.

Na publicação, a Folha informou, de maneira equivocada, que uma mulher havia morrido após ser atropelada por uma van. A informação não condiz com os fatos.

Após a publicação da reportagem, a Folha recebeu a confirmação de que a mulher não faleceu. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento médico.

A Folha esclarece ainda que outras informações publicadas anteriormente a respeito do estado de saúde da vítima também não correspondem aos fatos e, por esse motivo, não devem ser consideradas.

A reportagem inicial foi produzida a partir de informações preliminares recebidas logo após a ocorrência. No entanto, diante da gravidade do conteúdo, especialmente por envolver a informação sobre a suposta morte de uma pessoa, reconhecemos que a publicação ocorreu sem a confirmação necessária para sustentar os fatos apresentados.

Essa conduta não corresponde à política editorial da Folha Extra, que tem como princípio a apuração responsável das informações e a busca pela confirmação dos fatos antes de levá-los ao público.

Reconhecemos o erro e lamentamos profundamente a divulgação das informações incorretas, especialmente pelos transtornos e pela preocupação que uma notícia dessa natureza pode causar à vítima, aos seus familiares, amigos e à comunidade de Santana do Itararé.

Assim que a informação correta chegou à redação, a Folha iniciou a remoção do conteúdo e publica esta retratação de forma transparente, para que nossos leitores tenham conhecimento do erro e, principalmente, da informação correta: a vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital.

A Folha Extra pede desculpas à vítima, aos seus familiares e aos leitores pela publicação das informações equivocadas.

Reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo responsável, com a transparência diante de nossos próprios erros e com a correção pública de informações sempre que necessário.

Folha Extra

2 de outubro de 2026