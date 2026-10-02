02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Tarifa mínima

A Sanepar aplicará desconto de 25% na tarifa mínima de água e esgoto nas faturas emitidas a partir de 1º de outubro. A redução incide sobre a faixa dos primeiros cinco metros cúbicos de consumo, equivalentes a 5 mil litros. Segundo a companhia, o abatimento será automático no pagamento e detalhado no campo “Informações Adicionais”. As contas também terão novo visual, com valor, vencimento e matrícula em destaque.

e-Título

O TSE anunciou que o e-Título poderá ser baixado inclusive neste domingo (4), dia do primeiro turno. Gratuito para Android e iOS, o aplicativo permite consultar o local de votação. Para utilizá-lo como identificação, é necessário que exiba a foto do eleitor; caso contrário, será exigido outro documento oficial com fotografia. A orientação é acessar o aplicativo antecipadamente e conferir os dados.

Lei Seca estadual

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou que não prevê a adoção de Lei Seca em todo o Estado nas eleições de 2026. A decisão considera o histórico dos últimos pleitos sem a restrição e o planejamento conjunto das forças de segurança. A última aplicação da medida no Paraná ocorreu em 2020. O primeiro turno será neste domingo (4).

Centro esportivo

Maringá anunciou a construção do novo Centro Esportivo, com R$ 24 milhões do Governo do Paraná e contrapartida municipal de pouco mais de R$ 1 milhão. O complexo terá cerca de 4,8 mil metros quadrados. Estão previstos piscina aquecida, quadra poliesportiva, sala de ginástica, playground e alojamento para atletas. A estimativa apresentada pela Prefeitura é de conclusão em dois anos.

Novos critérios

As novas regras reduzem a espera após tatuagens e piercings para quatro meses, podendo chegar a sete dias com comprovação das condições sanitárias do procedimento. Pessoas com 70 anos ou mais poderão continuar doando se tiverem realizado ao menos duas doações nos últimos 12 meses e forem consideradas aptas. O CPF passa a ser obrigatório no cadastro, com exceção justificada para estrangeiros. Todos os candidatos continuam sujeitos à avaliação clínica.

Indústria

A indústria paranaense enfrenta dificuldades para preencher vagas com profissionais qualificados, segundo o Sistema Fiep. O cenário acompanha a criação de 69.638 empregos formais no Paraná no primeiro semestre de 2026, considerando todos os setores. Estudo do IEL Paraná e do Observatório Sistema Fiep aponta que, além da formação técnica, adaptabilidade, comunicação e aprendizado contínuo ganham peso nas contratações. A plataforma Emprega Indústria reúne oportunidades do setor.

Biometria

A Receita Federal apresentou nesta quarta-feira (30), em Foz do Iguaçu, um projeto-piloto de identificação de pedestres pela palma da mão. Desenvolvido com o Serpro, o sistema Passagem Digital será avaliado na entrada de viajantes vindos do Paraguai pela Ponte da Amizade. A tecnologia permitirá registrar a frequência das travessias. O teste busca verificar a viabilidade de modernizar o controle aduaneiro em uma fronteira de intenso movimento.

No Radar

A pesquisa Radar para governador do Paraná tem divulgação prevista para esta sexta-feira (2). O levantamento prevê 1.100 entrevistas, de 26 de setembro a 1º de outubro, com margem de erro de ±2,95 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é PR-09994/2026.

Seguro rural

A Lei nº 15.526/2026 tornou obrigatórias as despesas com a subvenção ao seguro rural e protegeu esses recursos de contingenciamento. O apoio permanece sujeito aos limites orçamentários e às medidas de compensação previstas em legislação específica. A norma também incorpora o seguro às garantias do crédito rural. Para o Sistema FAEP, a mudança fortalece a proteção dos produtores diante dos riscos climáticos.

Candidaturas barradas

O número de candidaturas indeferidas no Paraná caiu de 60 para 52, segundo levantamento do Plural no DivulgaCand/TSE atualizado nesta quarta-feira (30). Dez registros foram liberados desde a contagem anterior, enquanto outros dois foram barrados. Das 1.088 candidaturas registradas, quatro ainda aguardavam julgamento e 35 haviam renunciado. Os números podem mudar até a votação de domingo (4), conforme o julgamento de recursos.

Eleitorado idoso

O Paraná tem 949.909 eleitores na faixa dos 70 anos ou mais aptos a votar em 2026, segundo o TRE-PR. O grupo representa cerca de 11% dos 8,6 milhões de eleitores do Estado. Já os jovens de até 17 anos somam 77.745, aproximadamente 0,9% do total. Nas duas faixas etárias, o voto é facultativo.