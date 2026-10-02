Publicidade

Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos

Vítima foi encontrada ferida na tarde desta sexta-feira (2) e socorrida com vida; circunstâncias e motivação do crime ainda são apuradas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 16h57 Atualizada em 02/10/2026 às 17h17
Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos
Caso teria acontecido no Jardim Planalto. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi baleado na tarde desta sexta-feira (2), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência mobiliza equipes policiais e, até a última atualização desta reportagem, a vítima havia sido socorrida com vida e recebia atendimento médico.

ATUALIZAÇÃO: Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave

As informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que o caso aconteceu por volta das 16h no Jardim Planalto. A Polícia Militar realiza buscas para localizar os envolvidos e trabalha para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Imagens que começaram a circular em grupos de WhatsApp após o caso mostram a vítima caída em uma calçada e apresentando ferimentos. Por se tratar de uma ocorrência ainda em atendimento, detalhes sobre o estado de saúde do homem não haviam sido divulgados oficialmente até o momento.

Também não há informações confirmadas sobre o que teria motivado a situação ou sobre as circunstâncias que antecederam os disparos.

A identidade da vítima também não foi divulgada.

Equipes da Polícia Militar seguem trabalhando na ocorrência e realizando buscas. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do atendimento policial.

A reportagem da Folha acompanha o caso e a matéria será atualizada assim que novos detalhes forem confirmados pelas autoridades.

Homem foi socorrido com vida, mas precisou ser entubado pela gravidade dos ferimentos. Foto: Divulgação
NOVOS DETALHES Há 7 horas

Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave

Polícia Civil informou que vítima teria se envolvido em uma briga antes do disparo; homem foi socorrido com vida e suspeito fugiu do local

 Foto: Divulgação.
COMBATE AO TRÁFICO Há 1 dia

Suspeitos invadem residência durante fuga da polícia em Siqueira Campos

Operação contra o tráfico terminou com um homem preso, um adolescente apreendido e drogas localizadas em uma residência e em um veículo

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Passagem de suposto tornado próximo a cidade assusta moradores de Siqueira Campos

Imagens registradas por internautas mostram uma nuvem funil próxima a área urbana do município acompanhada de fortes rajadas de vento; autoridades ainda não confirmaram se o fenômeno pode ser um tornado

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil

Inscrições seguem até 27 de outubro pela internet; concurso oferece vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior

 Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, munições e mais de R$ 11 mil em dinheiro. Foto: PCPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 4 dias

Investigado por tráfico é preso com R$ 11 mil em dinheiro em Siqueira Campos

Homem de 31 anos estaria relacionado a grandes apreensões de drogas na cidade, incluindo uma carga com mais de dois quilos de cocaína

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
NOTA DE RETRATAÇÃO Há 4 horas

NOTA DE RETRATAÇÃO
MOMENTO DIFÍCIL Há 6 horas

Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida
POLÊMICA Há 6 horas

Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores
NOVOS DETALHES Há 7 horas

Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave
OCORRÊNCIA AGORA Há 7 horas

Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados