Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi baleado na tarde desta sexta-feira (2), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência mobiliza equipes policiais e, até a última atualização desta reportagem, a vítima havia sido socorrida com vida e recebia atendimento médico.

As informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que o caso aconteceu por volta das 16h no Jardim Planalto. A Polícia Militar realiza buscas para localizar os envolvidos e trabalha para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Imagens que começaram a circular em grupos de WhatsApp após o caso mostram a vítima caída em uma calçada e apresentando ferimentos. Por se tratar de uma ocorrência ainda em atendimento, detalhes sobre o estado de saúde do homem não haviam sido divulgados oficialmente até o momento.

Também não há informações confirmadas sobre o que teria motivado a situação ou sobre as circunstâncias que antecederam os disparos.

A identidade da vítima também não foi divulgada.

Equipes da Polícia Militar seguem trabalhando na ocorrência e realizando buscas. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do atendimento policial.

A reportagem da Folha acompanha o caso e a matéria será atualizada assim que novos detalhes forem confirmados pelas autoridades.