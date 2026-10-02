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Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida

Influenciador preparou vídeos para os aniversários de nove, 14 e 18 anos do menino; Mila Seidl também relembrou os últimos momentos ao lado do marido

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
02/10/2026 às 17h46
Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida
O influenciador Lito Sousa, a esposa Mila Seidl e o filho do casal, de sete anos (Crédito: Reprodução Redes sociais )

Lito Sousa deixou mensagens gravadas para o filho assistir em diferentes fases da vida. A revelação foi feita por Mila Seidl, nesta sexta-feira (2/10), após o funeral do influenciador, que morreu na última quinta(1º/10), vítima de uma doença grave e rara. O menino tem sete anos e receberá os registros em aniversários futuros.

Em entrevista coletiva, a viúva contou que o marido preparou vídeos com ensinamentos que considerava importantes transmitir ao herdeiro. A iniciativa permitirá que o menino tenha acesso às palavras do pai quando completar nove, 14 e 18 anos.

Mila detalhou como Lito organizou as mensagens: “Conversou com ele e deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, acho que, se não me engano, de nove, de 14, de 18 anos… Lições que ele achava que eram importantes para passar para o filho”.

A viúva também falou sobre a última conversa entre os dois. Com a progressão da doença, Lito foi perdendo capacidades gradualmente, até que a comunicação passou a acontecer de outras formas. Mila recordou um momento em que ele respondeu piscando e compartilhou as palavras que marcaram aquela despedida. “É difícil eu te falar qual foi a última conversa, porque, como ele foi perdendo algumas coisas gradativamente, de repente conversei com ele e ele respondeu para mim piscando. Se isso for uma conversa, foi, tá em paz, a gente vai ficar aqui, a gente vai dar conta”, expôs.

Além das lembranças familiares, Mila comentou os planos para dar continuidade aos negócios construídos pelo casal e preservar a trajetória de Lito como criador de conteúdo sobre aviação. Segundo ela, o principal desafio está em manter uma produção que tinha no carisma do influenciador uma de suas marcas. “Esse legado não acaba, acho que a nossa preocupação maior… A gente tem algumas verticais de negócio. O que mais nos preocupa é, com certeza, em relação a ele como criador de conteúdo, porque o conteúdo existe, existem vários criadores de conteúdo… O que fazia o Lito ser único era o carisma dele”, afirmou.

Mila ainda explicou que os demais negócios devem continuar funcionando normalmente, embora a produção de conteúdo não necessariamente mantenha as mesmas características sem a presença do influenciador. “Isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele. Então, se isso a gente vai continuar, se vai ser igual? Provavelmente não vai ser igual. Em relação aos outros negócios, sim, os outros negócios seguem normalmente”, declarou.

Fonte original Portal Leo Dias.

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