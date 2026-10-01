Morre Lito Sousa, a voz que aproximou milhões de brasileiros da aviação

Para muita gente, entender o que acontece entre a decolagem e o pouso ficou mais fácil depois de conhecer Lito Sousa. Com explicações acessíveis e uma paixão pela aviação que atravessava a tela, o criador do canal Aviões e Músicas conquistou milhões de seguidores. Nesta quinta-feira (1º de outubro), sua família anunciou a morte do comunicador e influenciador aos 59 anos.

Lito havia sido diagnosticado em agosto com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e de rápida progressão. Desde então, a família compartilhava informações sobre seu estado de saúde e mobilizava esforços em busca de alternativas de tratamento.

A despedida foi publicada nas redes sociais em uma postagem conjunta dos perfis de Lito e da esposa, Mila Seidl. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu ela. A mensagem retomou a linguagem que marcou a relação do influenciador com seu público.

Uma vida dedicada aos aviões

Antes de se tornar uma referência na internet, Lito construiu uma longa trajetória na manutenção de aeronaves. Começou na Varig aos 19 anos, passou pela Transbrasil e trabalhou na United Airlines. Ao longo de mais de três décadas no setor, reuniu a experiência que depois ajudaria a traduzir assuntos técnicos para quem nunca havia entrado em uma cabine de comando. Também era piloto privado.

O projeto Aviões e Músicas começou como um blog, em 2004, e posteriormente ganhou espaço no YouTube. Em seus conteúdos, Lito explicava o funcionamento das aeronaves, falava sobre segurança de voo e abordava acidentes aéreos. A linguagem simples permitia que temas complexos chegassem a um público muito além dos profissionais e entusiastas da aviação.

Parte dessa trajetória foi dedicada a ajudar pessoas com medo de voar. Ao explicar turbulências, ruídos e procedimentos, ele oferecia conhecimento a quem vivia cada viagem com ansiedade. Sua audiência ultrapassava seis milhões de seguidores.

Mobilização por tratamento

Após a divulgação do diagnóstico, familiares, amigos e seguidores se mobilizaram para tentar incluir Lito em estudos internacionais. Ele chegou a receber uma medicação experimental, importada com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em um programa de uso compassivo

A morte encerra uma trajetória que uniu experiência profissional, comunicação e entusiasmo pelo voo. Nos vídeos, textos e explicações que deixou, permanece o trabalho de um homem que tornou a aviação mais compreensível — e ajudou muita gente a olhar para o céu com mais curiosidade e menos medo.