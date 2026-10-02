Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores

A Record Entretenimento, empresa que pertence ao Grupo Record, decidiu encerrar o vínculo com Carol Lekker. Segundo fontes ouvidas pelo portal LeoDias, a empresa optou pelo desligamento da ex-peoa, que deverá ser comunicada oficialmente sobre a decisão nas próximas horas. A medida ocorre após o episódio envolvendo Christina Rocha nos bastidores da “Cabine de Descompressão”, exibida na última quinta-feira (1º/10), no RecordPlus. A participação da influenciadora na atração terminou cercada por tensão e repercussão interna.

Conforme revelado pelo portal LeoDias, Christina teria deixado o programa bastante irritada após dividir o comando da atração com Carol. A apresentadora teria se incomodado com interrupções durante a entrevista com Adryana Ribeiro e com o momento em que Lekker comunicou à eliminada a morte de Rick, da dupla com Renner. Após o encerramento da transmissão, ela teria manifestado sua insatisfação à equipe, falando em tom elevado sobre o resultado do bate-papo.

A apuração apontou ainda que Christina teria pedido à direção para não voltar a apresentar a atração ao lado da ex-participante de “A Fazenda”. A comunicadora também teria solicitado que as próximas entrevistas com os eliminados não fossem conduzidas em dupla. O episódio aumentou a tensão nos bastidores e antecedeu a decisão sobre a continuidade de Carol. Horas depois, a situação ganhou um novo capítulo com a definição de seu desligamento da Record Entretenimento.

Agora, segundo fontes ligadas ao Grupo Record, a decisão pelo desligamento já foi tomada, restando apenas a comunicação formal à apresentadora. Carol está à frente da “Link TV”, podcast da Record Entretenimento, e havia participado da “Cabine de Descompressão” como convidada especial. O portal LeoDias procurou a empresa para um posicionamento sobre o caso, mas não houve manifestação até o momento. Carol Lekker também foi procurada pela reportagem e, até a publicação desta matéria, não havia se pronunciado.

Fonte original Portal Leo Dias.