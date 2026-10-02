Publicidade

Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores

Ex-peoa deverá ser comunicada sobre o desligamento nas próximas horas, após episódio envolvendo Christina Rocha na “Cabine de Descompressão”

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
02/10/2026 às 17h45
Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores
Carol Lekker (Foto: Reprodução/RecordPlus)

A Record Entretenimento, empresa que pertence ao Grupo Record, decidiu encerrar o vínculo com Carol Lekker. Segundo fontes ouvidas pelo portal LeoDias, a empresa optou pelo desligamento da ex-peoa, que deverá ser comunicada oficialmente sobre a decisão nas próximas horas. A medida ocorre após o episódio envolvendo Christina Rocha nos bastidores da “Cabine de Descompressão”, exibida na última quinta-feira (1º/10), no RecordPlus. A participação da influenciadora na atração terminou cercada por tensão e repercussão interna.

Conforme revelado pelo portal LeoDias, Christina teria deixado o programa bastante irritada após dividir o comando da atração com Carol. A apresentadora teria se incomodado com interrupções durante a entrevista com Adryana Ribeiro e com o momento em que Lekker comunicou à eliminada a morte de Rick, da dupla com Renner. Após o encerramento da transmissão, ela teria manifestado sua insatisfação à equipe, falando em tom elevado sobre o resultado do bate-papo.

A apuração apontou ainda que Christina teria pedido à direção para não voltar a apresentar a atração ao lado da ex-participante de “A Fazenda”. A comunicadora também teria solicitado que as próximas entrevistas com os eliminados não fossem conduzidas em dupla. O episódio aumentou a tensão nos bastidores e antecedeu a decisão sobre a continuidade de Carol. Horas depois, a situação ganhou um novo capítulo com a definição de seu desligamento da Record Entretenimento.

Agora, segundo fontes ligadas ao Grupo Record, a decisão pelo desligamento já foi tomada, restando apenas a comunicação formal à apresentadora. Carol está à frente da “Link TV”, podcast da Record Entretenimento, e havia participado da “Cabine de Descompressão” como convidada especial. O portal LeoDias procurou a empresa para um posicionamento sobre o caso, mas não houve manifestação até o momento. Carol Lekker também foi procurada pela reportagem e, até a publicação desta matéria, não havia se pronunciado.

Fonte original Portal Leo Dias.

O influenciador Lito Sousa, a esposa Mila Seidl e o filho do casal, de sete anos (Crédito: Reprodução Redes sociais )
MOMENTO DIFÍCIL Há 6 horas

Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida

Influenciador preparou vídeos para os aniversários de nove, 14 e 18 anos do menino; Mila Seidl também relembrou os últimos momentos ao lado do marido

 CBF apresentou as mudanças no calendário do futebol brasileiro de 2026 em outubro. ( Edu Andrade/Staff Images/CBF)
CLIMA QUENTE! Há 3 dias

Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Movimentação também abre possibilidade para equipes entrarem com ações no STF para pôr fim a medida provisória assinada pelo Governo Federal na última sexta-feira (25/09)

 Fotos e vídeos circularam em grupos de WhatsApp da região em março (Crédito: Reprodução)
PROBLEMA ANTERIOR Há 1 semana

Helicóptero que caiu com Rick já havia realizado pouso de emergência em março

Aeronave de prefixo PP-MGR pousou no interior do Rio Grande do Sul após relatos de problemas técnicos; causa da queda que matou cinco pessoas ainda é investigada

 Jair Messias Bolsonaro (Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro)
DESISTIRAM? Há 1 semana

Defesa de Bolsonaro recua e desiste de suspender pena no caso da tentativa de golpe

Advogados mantiveram a revisão criminal que tenta anular a condenação e disseram que a mudança ocorreu após uma “reavaliação da estratégia”

 Donald Trump (Crédito: Reprodução BandNews)
ESCUDO DAS AMÉRICAS Há 1 semana

Após pedido de Trump, vizinhos do Brasil aderem a sanções contra PCC, CV e outros grupos

Integrantes do Escudo das Américas assumiram o compromisso de ampliar ações conjuntas contra organizações classificadas pelos EUA como terroristas; Brasil não integra a aliança

Publicidade
Últimas notícias
NOTA DE RETRATAÇÃO Há 4 horas

NOTA DE RETRATAÇÃO
MOMENTO DIFÍCIL Há 6 horas

Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida
POLÊMICA Há 6 horas

Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores
NOVOS DETALHES Há 7 horas

Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave
OCORRÊNCIA AGORA Há 7 horas

Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados