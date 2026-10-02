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Novo ciclone pode intensificar tempestades no Paraná nos próximos dias

Norte Pioneiro está entre as regiões com previsão de temporais durante o fim de semana; domingo de eleições também terá risco de chuva forte e granizo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 09h57
Novo ciclone pode intensificar tempestades no Paraná nos próximos dias
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná volta a ficar em alerta para tempestades neste fim de semana, poucos dias após fortes temporais provocarem estragos em municípios do Norte Pioneiro. Um novo ciclone deve aumentar a instabilidade entre sábado (3) e domingo (4), com previsão de chuva intensa, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.

A mudança acontece após uma sexta-feira (2) de temperaturas mais baixas e predomínio de céu encoberto. A tendência é de uma breve trégua nas tempestades, embora ainda possam ocorrer chuvas pontuais entre os Campos Gerais e o Norte do Paraná.

Segundo previsão meteorológica, uma nova área de baixa pressão deve favorecer o retorno das tempestades ao Sul do Brasil a partir de sábado. O cenário está associado à formação de um novo ciclone extratropical, aumentando novamente o risco de tempo severo durante o fim de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos para diferentes áreas do Paraná.

Norte Pioneiro volta a ter risco de tempestades

No sábado, o alerta amarelo de tempestade alcança regiões como o Norte Pioneiro, Norte Central, Oeste, Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba e Centro Oriental.

O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados que podem chegar a 50 milímetros em um único dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

Embora seja classificado como de perigo potencial, o alerta também aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A nova previsão chama ainda mais atenção no Norte Pioneiro após o temporal que atingiu a região nesta quinta-feira (1º). Em Tomazina, árvores foram arrancadas pela raiz e um barracão de uma fazenda do Grupo Alvorada foi completamente destruído. O Simepar estima que as rajadas registradas durante aquela ocorrência tenham ficado próximas dos 100 km/h.

Domingo de eleições terá chuva

A instabilidade deve ganhar força novamente no domingo (4), justamente no dia das eleições.

O alerta amarelo alcança uma área extensa do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Centro Ocidental, Centro Oriental e Região Metropolitana de Curitiba. Além desse aviso, áreas do Estado também estão sob alerta laranja, classificação de perigo.

Nesse caso, a previsão é mais severa: os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros por dia e as rajadas de vento podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, acompanhadas de possibilidade de granizo.

O alerta laranja abrange áreas das regiões Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Norte Central e Centro-Sul. Nessas localidades, o Inmet aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Para o Norte Pioneiro, conforme os avisos considerados, permanece a atenção para tempestades no domingo, ainda que a região não esteja entre as citadas no alerta laranja de maior intensidade.

Com a previsão de chuva coincidindo com o primeiro turno das eleições, eleitores devem ficar atentos às condições meteorológicas antes de sair de casa, principalmente em locais onde houver ocorrência de tempestades.

Com informações de Bem Paraná.

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