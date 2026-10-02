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Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave

Polícia Civil informou que vítima teria se envolvido em uma briga antes do disparo; homem foi socorrido com vida e suspeito fugiu do local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 17h14
Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave
Homem foi socorrido com vida, mas precisou ser entubado pela gravidade dos ferimentos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - O homem baleado na tarde desta sexta-feira (2), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, está em estado grave e precisou ser entubado após dar entrada no hospital. A atualização foi repassada pela Polícia Civil, que também trouxe novos detalhes sobre as circunstâncias que teriam antecedido o disparo.

Segundo as informações recebidas pela polícia, a vítima teria se envolvido em uma briga com outro homem momentos antes de ser baleada. Durante a situação, o outro envolvido teria efetuado o disparo e fugido do local.

O relato aponta ainda que a vítima estaria descendo pela região da Rua Londrina/Paraná quando aconteceu a ocorrência.

Mesmo ferido, o homem foi socorrido com vida e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Conforme a atualização da Polícia Civil, ele foi encaminhado ao hospital em estado grave e, devido à gravidade do quadro, precisou ser entubado.

O caso aconteceu por volta das 16h e mobilizou equipes policiais. Imagens que circularam em grupos de WhatsApp após a ocorrência mostram a vítima caída em uma calçada enquanto aguardava atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que teria provocado a briga que antecedeu o disparo.

O homem apontado como responsável pelo tiro teria deixado o local após a ocorrência. A polícia realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar o envolvido.

A identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização desta reportagem.

O caso segue sob investigação e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

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