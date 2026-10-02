Publicidade

Mulher morre após cinco dias na UTI depois de grave acidente na PR-092

Vilma Freitas, de 44 anos, dirigia um dos veículos envolvidos na colisão que deixou outras seis pessoas feridas, entre elas quatro crianças, em Santo Antônio da Platina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 16h17
Mulher morre após cinco dias na UTI depois de grave acidente na PR-092
Vilma Freitas dirigia um Fiat Palio no momento do acidente, registrado na tarde do último domingo (27). Foto: Reprodução/Tribuna do Vale

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Morreu nesta sexta-feira (2) Vilma Freitas, de 44 anos, vítima da grave colisão frontal que deixou sete pessoas feridas, entre elas quatro crianças, na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Vilma dirigia um Fiat Palio no momento do acidente, registrado na tarde do último domingo (27). Ela sofreu ferimentos gravíssimos, foi encaminhada para atendimento hospitalar e posteriormente transferida para um hospital em Londrina, onde permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação sobre a morte foi confirmada nesta sexta-feira, e as informações são do portal Tribuna do Vale.

Vítima ficou presa no veículo

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros na ocasião, a colisão envolveu o Fiat Palio conduzido por Vilma e uma Fiat Strada. Seis das sete vítimas estavam no Palio. O motorista da Strada viajava sozinho.

Vilma ficou presa no veículo após o impacto e precisou ser desencarcerada pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, os socorristas informaram que ela havia sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE).

Acidente aconteceu no domingo (27). Foto: Corpo de Bombeiros

Após ser retirada do automóvel, a motorista recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, ela posteriormente foi levada para Londrina, onde permaneceu na UTI até esta sexta-feira.

Quatro crianças estavam entre as vítimas

Além de Vilma, outras seis pessoas ficaram feridas na colisão. Entre os casos considerados graves estava um menino de 11 anos, que sofreu fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico. Uma menina de 8 anos também sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma mulher de 25 anos teve ferimentos moderados. Outras duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 5, sofreram ferimentos leves.

Já o motorista da Fiat Strada, um homem de 40 anos, também teve ferimentos leves e foi posteriormente encaminhado para atendimento por uma ambulância avançada do Samu.

Os dois veículos ficaram parcialmente destruídos devido à força do impacto. As circunstâncias que provocaram a colisão frontal não foram detalhadas pelas autoridades no atendimento inicial da ocorrência.

Segundo a polícia, o suspeito é um foragido da Justiça investigado por um homicídio ocorrido no município em setembro. Foto: Divulgação
IDENTIFICADO Há 9 horas

Atirador de assalto a posto é foragido por homicídio em Santo Antônio da Platina

Polícia Civil identificou suspeito após analisar imagens de segurança; homem é apontado como autor da morte de jovem de 19 anos registrada em setembro e continua sendo procurado

 Câmeras de segurança registraram toda a ação, desde a chegada dos criminosos até o momento em que um deles foge após um funcionário tentar agarrá-lo. Foto: Divulgação
DEU RUIM Há 11 horas

Assaltante foge após funcionário partir para cima dele durante roubo no Norte Pioneiro

Câmera de segurança registrou o momento em que criminoso dispara dentro de posto e foge após funcionário tentar agarrá-lo; dupla segue foragida

 Foto: Reprodução/Passando a Régua
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital

Pedro Ferreira da Silva Neto estava internado desde o domingo na UTI da Santa Casa de Ourinhos; vítima morava em Santo Antônio da Platina

 Homem foi encontrado morto na manhã do domingo (27). Foto: Reprodução/NP Diário
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Homem encontrado morto na rua estava em casa com outros dois antes do caso

Polícia identificou dois homens que estavam com a vítima antes da morte e teriam retirado o homem de uma casa para deixá-lo na rua; perícia deve apontar se ele ainda estava vivo. Caso aconteceu em Santo Antônio da Platina

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina

Etapa do campeonato estadual foi realizada no Jardim Colorado durante o fim de semana

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
NOTA DE RETRATAÇÃO Há 4 horas

NOTA DE RETRATAÇÃO
MOMENTO DIFÍCIL Há 6 horas

Viúva revela que Lito Sousa deixou lições gravadas para o filho assistir ao longo da vida
POLÊMICA Há 6 horas

Record se prepara para demitir Carol Lekker após polêmica nos bastidores
NOVOS DETALHES Há 6 horas

Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave
OCORRÊNCIA AGORA Há 7 horas

Urgente: Homem é baleado na rua em Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados