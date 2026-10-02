Mulher morre após cinco dias na UTI depois de grave acidente na PR-092

Vilma Freitas dirigia um Fiat Palio no momento do acidente, registrado na tarde do último domingo (27). Foto: Reprodução/Tribuna do Vale

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Morreu nesta sexta-feira (2) Vilma Freitas, de 44 anos, vítima da grave colisão frontal que deixou sete pessoas feridas, entre elas quatro crianças, na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Vilma dirigia um Fiat Palio no momento do acidente, registrado na tarde do último domingo (27). Ela sofreu ferimentos gravíssimos, foi encaminhada para atendimento hospitalar e posteriormente transferida para um hospital em Londrina, onde permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação sobre a morte foi confirmada nesta sexta-feira, e as informações são do portal Tribuna do Vale.

Vítima ficou presa no veículo

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros na ocasião, a colisão envolveu o Fiat Palio conduzido por Vilma e uma Fiat Strada. Seis das sete vítimas estavam no Palio. O motorista da Strada viajava sozinho.

Vilma ficou presa no veículo após o impacto e precisou ser desencarcerada pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, os socorristas informaram que ela havia sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE).

Acidente aconteceu no domingo (27). Foto: Corpo de Bombeiros

Após ser retirada do automóvel, a motorista recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, ela posteriormente foi levada para Londrina, onde permaneceu na UTI até esta sexta-feira.

Quatro crianças estavam entre as vítimas

Além de Vilma, outras seis pessoas ficaram feridas na colisão. Entre os casos considerados graves estava um menino de 11 anos, que sofreu fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico. Uma menina de 8 anos também sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma mulher de 25 anos teve ferimentos moderados. Outras duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 5, sofreram ferimentos leves.

Já o motorista da Fiat Strada, um homem de 40 anos, também teve ferimentos leves e foi posteriormente encaminhado para atendimento por uma ambulância avançada do Samu.

Os dois veículos ficaram parcialmente destruídos devido à força do impacto. As circunstâncias que provocaram a colisão frontal não foram detalhadas pelas autoridades no atendimento inicial da ocorrência.