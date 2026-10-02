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Atirador de assalto a posto é foragido por homicídio em Santo Antônio da Platina

Polícia Civil identificou suspeito após analisar imagens de segurança; homem é apontado como autor da morte de jovem de 19 anos registrada em setembro e continua sendo procurado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 14h29
Atirador de assalto a posto é foragido por homicídio em Santo Antônio da Platina
Segundo a polícia, o suspeito é um foragido da Justiça investigado por um homicídio ocorrido no município em setembro. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Polícia Civil identificou o homem que efetuou dois disparos durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis na noite desta quinta-feira (1º), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Segundo a polícia, o suspeito é um foragido da Justiça investigado por um homicídio ocorrido no município em setembro.

A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Guimarães, titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia. O homem permanece foragido e possui mandado de prisão em aberto.

Tentativa de assalto foi registrada por câmeras

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 22h, em um posto localizado no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Benedito Lúcio Machado.

De acordo com o delegado, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. Enquanto um deles permaneceu do lado de fora, o outro entrou na loja de conveniência e anunciou o assalto.

“Um deles permaneceu do lado externo, enquanto o outro adentrou na loja de conveniência e deu voz de assalto ao funcionário. Em seguida, foram realizados disparos de arma de fogo por esse indivíduo, que não conseguiu realizar nenhuma subtração e empreendeu fuga do local”, relatou Rafael Guimarães.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram o criminoso entrando no estabelecimento, anunciando o assalto e tentando render o funcionário que estava no caixa. Durante a ação, ele efetuou dois disparos e, na sequência, fugiu.

Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Conforme a Polícia Civil, nenhum dinheiro ou objeto foi levado.

Imagens levaram à identificação

Após o crime, equipes das polícias Militar e Civil iniciaram diligências para identificar e localizar os envolvidos. A análise das imagens do circuito de segurança permitiu reconhecer o homem que entrou na conveniência e realizou os disparos.

Segundo a Polícia Civil, trata-se do mesmo foragido apontado como autor do homicídio de Victor Hugo Caldi Fagundes, de 19 anos, ocorrido na madrugada de 12 de setembro em Santo Antônio da Platina.

Victor Hugo foi encontrado morto às margens do Ribeirão Boi Pintado, na Rua Benedito Lúcio Machado, mesma via onde aconteceu a tentativa de assalto desta quinta-feira.

Na ocasião, o jovem apresentava ferimentos provocados por dois disparos, um na região do tórax e outro no ombro esquerdo. Informações levantadas durante a investigação também indicaram que teria ocorrido uma briga em uma adega momentos antes do crime.

O suspeito passou a ser procurado e permanece foragido desde então.

Polícia volta a pedir ajuda da população

Com a identificação do suspeito também na tentativa de assalto, a Polícia Civil voltou a divulgar fotografias e informações do homem para tentar localizá-lo e cumprir o mandado de prisão.

“A polícia novamente divulga as fotos e os dados desse foragido para que a população possa auxiliar com informações para a localização do mesmo e cumprimento do mandado de prisão vigente”, afirmou o delegado.

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas às forças de segurança de forma anônima, com preservação da identidade do denunciante.

As investigações continuam para localizar o foragido e esclarecer as circunstâncias dos crimes.

Com informações de Tá no Site.

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